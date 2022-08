Załogi pokładowe Rayanaira w Hiszpanii nadal strajkują

Załogi pokładowe irlandzkiego przewoźnika Ryanair w Hiszpanii nadal strajkują po tym jak załamały się prowadzone od kilku dni negocjacje w sprawie układu zbiorowego. W komunikacie przekazanym do mediów poinformowano, że strajk może potrwać nawet do stycznia 2023 roku. Oznacza to możliwość odwołania kilku tysięcy lotów tygodniowo.

W lipcu tego roku personel latający linii lotniczych Ryanair w Hiszpanii przeprowadził 12 dniowy strajk. Przyczyną wstrzymania się od bieżącej obsługi pasażerów było domaganie się zwrotu nabytych praw pracowniczych oraz odnowienia umów o pracę według stawek obowiązujących przed wybuchem pandemii COVID-19, a także wstrzymanie planowanych zwolnień.

W minionym miesiącu 319 lotów zostało odwołanych z powodu strajku, a około 3700 było opóźnionych.

Na początku sierpnia powrócono do rozmów, ale nie przyniosły one rozwiązania problemów. Po tym jak się załamały negocjacje w sprawie nowego układu zbiorowego ogłoszono wznowienie akcji protestacyjnej. Związek zawodowy USO, w ramach którego działają przedstawiciele personelu latającego Ryanaira ogłosili, że jeśli nie dojdzie do wznowienia kontaktów z władzami linii lotniczych strajk może potrwać nawet do pierwszych dni stycznia 2023 roku.

Irlandzki przewoźnik jest największym operatorem na rynku hiszpańskim działając na 10 lotniskach. W ciągu najbliższych dwóch wakacyjnych tygodni zaplanowano niemal 5 tysięcy lotów na trasach wewnętrznych i międzynarodowych. Otwarte pozostaje pytanie, które z nich zostaną anulowane.

Jak stwierdził w niedawnym wywiadzie prezes Ryanaira Michael O'Leary problemy z personelem latającym są jedynie w dwóch krajach czyli w Hiszpanii i Belgii.

Jako potwierdzenie tezy o dobrej kondycji spółki warto przytoczyć wyniki linii w lipcu 2022 roku kiedy w okresie jednego miesiąca przewiozła 16,8 miliona pasażerów. Dla porównania w czerwcu tego roku z usług Ryanaira skorzystało 15,9 miliona osób. Przed rokiem, kiedy jeszcze obowiązywało wiele obostrzeń pandemicznych, odprawiono 9,3 miliony pasażerów.

Wskaźnik wypełnienia samolotów wyniósł 96 procent co jest także wynikiem rekordowym.

