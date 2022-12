Założony przez Polaków serwis transportowy ma już milion użytkowników

Clicktrans, platforma do zlecania transportu przesyłek, osiągnęła właśnie milion użytkowników. Rozwija się dynamicznie w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.

Clicktrans to internetowa platforma handlowa, która łączy zleceniodawców indywidualnych i biznesowych z przewoźnikami. Za jej pomocą wysyłane są najróżniejsze ładunki: począwszy od mebli, przez ładunki na paletach, maszyny, samochody, a nawet zwierzęta. Można również zlecić przeprowadzkę całych mieszkań lub domów na dowolnej trasie w Polsce lub Europie.

Obecnie serwis liczy już milion użytkowników, zarówno zleceniodawców jak i przewoźników. Sporą ich część stanowią osoby spoza Polski.

- Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi nie maleje. Szczególnie cieszy nas systematyczny wzrost liczby użytkowników spoza naszego kraju - to już ponad 46 proc. ogólnej liczby użytkowników - mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans. - Niejednokrotnie otrzymywaliśmy opinie, w których pisano wprost, że dzięki Clicktrans udało się przetransportować coś, czego nie chciała zabrać żadna z firm kurierskich.

Clicktrans został założony w 2010 r. Tak mówił o tym Michał Brzeziński dwa lata temu w rozmowie z WNP.PL:

"Szukałem transportu mebli z południa Polski do Trójmiasta. Okazało się, że wymaga to obdzwonienia dużej liczby firm, a znalezienie tej właściwej wcale nie jest ani łatwe, ani tanie. Razem z Agnieszką Korzeniewską, którą znam jeszcze ze szkoły średniej, zorientowaliśmy się, że jest nisza na rynku. Zaczęliśmy myśleć o jej zapełnieniu, rozważać pomysł, projektować. Wystartowaliśmy w 2010 roku. Liczyliśmy na skalę, ale nie aż taką. Przypomnę, że czasy były inne. Robienie zakupów w sieci i płacenie online nie było tak oczywiste jak teraz. Dużo ludzi miało opór przed zleceniem poważniejszych usług przez internet, np. przeprowadzki, która obejmuje przecież cały zgromadzony w życiu dobytek. Dziś wspominam to trochę ze śmiechem."

