Założyciel FlixBusa zdradził nam, co stoi za jego sukcesem

Na początku przekonanie do zainwestowania w długodystansową komunikację autobusową było sztuką. Teraz nie ma z tym problemu - mówi w rozmowie z WNP.PL André Schwämmlein, współzałożyciel firmy Flix SE, do której należy przewoźnik autobusowy FlixBus.

10 lat temu trzech młodych przedsiębiorców z Monachium postanowiło pożenić technologię cyfrową z przewozami autobusowymi.

- Ludzie nie korzystają z komunikacji zbiorowej, bo nie jest ona wystarczająco dobra - twierdzi współzałożyciel pierwszej globalnej marki autobusowej.

- Oprócz technologii bardzo ważna była liberalizacja rynku w Europie - uważa André Schwämmlein.

Dyrektora generalnego Flix SE pytamy o największe niespodzianki in minus i in plus w działalności firmy.

10 lat temu, gdy tworzył pan wspólnie z kolegami FlixBusa, nową markę w nowej branży tech-mobility, działał już handel internetowy, wiadomo już było, jak operować na dużych bazach danych, no i oczywiście od lat funkcjonował transport autobusowy. Dopiero jednak FlixBus udanie połączył te składniki. Co o tym zadecydowało?

- Rzeczywiście, składniki, które pan wymienił, były dostępne. Potrzebna była odwaga połączenia dojrzałego już przecież biznesu, międzymiastowej komunikacji autobusowej i jej produktu, jakim jest usługa przewozowa, z nowymi technologiami. Osobiście bardzo cenię ten sposób podróżowania, a branża potrzebowała nowego impulsu.

W naszym pomyśle nie chodzi o software, ale o to, by ludzie podróżowali z miasta do miasta. Składniki były więc dostępne i to nawet 20 lat temu. 10 lat temu pojawiła się możliwość połączenia ich w taki sposób, aby przenieść komunikację autobusową w nowy wiek.

Oprócz technologii bardzo ważna była liberalizacja rynku w Europie. Bez tego nie moglibyśmy działać w skali globalnej. Nasz model nie nadaje się do zastosowania w izolacji. Najpierw otworzył się rynek w Niemczech, potem we Włoszech i Francji. Dołączyły też inne kraje, posiadające historycznie duże możliwości przewozów autobusowych, jak np. Polska. Dziś to jeden z najważniejszych dla naszego biznesu rynków.

Jak ocenia pan stopień liberalizacji rynku w Polsce?

- Przede wszystkim, jeśli chodzi o Polskę, muszę powiedzieć, że to świetny rynek, we FlixBusie bardzo go cenimy. Polska ma świetną geografię do przewozów autobusowych. To duże państwo z wieloma miastami, a ich rozlokowanie pozwala na efektywną komunikację autobusową. Mam tu na myśli zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe.

Oczywiście regulacje są skomplikowane, długo czeka się na rozpatrzenie pism, jest dużo pracy papierkowej, ale nie więcej niż w przypadku innych krajów, Niemiec nie wyłączając. To jedyna rzecz, którą można by poprawić. Generalnie dobrze się nam tu pracuje. Teraz, w czasie wojny, to dla nas szczególny rynek. Bez niego nie moglibyśmy obsługiwać Ukrainy.

Wracając do pytania - rynek w Polsce jest wystarczająco otwarty, żeby nasz biznes rósł.

Co pana najbardziej zaskoczyło na plus i na minus w 10-letniej działalności Flix SE?

- Minus jest ławo wskazać, to pandemia, prawdziwy game changer. Zaskoczyła cały świat. Ludzie zapomnieli, że zdarza się średnio co sto lat.

A jeśli chodzi o pozytywne zaskoczenie, to wdrażanie naszej strategii, mimo że czasami nie wiadomo, kiedy osiągnie się jej założenia. Podam przykład. Przychody z FlixTrain po pięciu latach od uruchomienia okazały się prawie zgodne zaplanowanymi, ale nie dlatego, że mieliśmy taki świetny plan. Uczyliśmy się na błędach. Szukaliśmy też okazji. Tak było w przypadku przejęcia długodystansowego amerykańskiego przewoźnika Greyhound pod koniec pandemii. Tak więc za największą niespodziankę in plus uznałbym kreatywność w realizacji strategii naszej firmy.

Pierwszego globalnego operatora przewozów autobusowych…

- Tak, jesteśmy globalnym brandem, jednym w swojej branży, działamy w 40 krajach.

Jak się szuka inwestorów dla takiej firmy jak Flix?

- To łatwe, jeśli realizuje się swoją strategię. Na początku przekonanie do zainwestowania w długodystansową komunikację autobusową było dużą sztuką. Pod 10 latach inwestorzy wiedzą, że jesteśmy wiarygodni, a przede wszystkim, mając koszty pod kontrolą, dochodowi. Pozyskanie kapitału jest więc teraz łatwe, chociaż aktualnie go nie szukamy. Świadomość, że jeśli będzie trzeba, możemy liczyć na finansowanie, jest świetna.

Mówi pan, że to dochodowy biznes, ale nie był.

- Tak, oczywiście, w czasie pandemii.

Ochrona klimatu i nowe technologie w transporcie drogowym

Jaki wpływ na działanie waszego biznesu czy w ogóle transportu samochodowego ma zielona polityka Unii Europejskiej?

- Wobec zmierzchu paliw opartych na węglu podstawowe pytanie brzmi, w jaki sposób wystarczająco szybko doprowadzić do zmian technologicznych. Jeśli chodzi o presję regulacyjną, to ważne jest, żeby nie zaburzała konkurencji na rynku oraz żeby branża otrzymała dość czasu na podjęcie odpowiednich działań.

Nie obawiam się starań na rzecz ochrony klimatu, doceniam je. Może to nawet lepiej dla transportu drogowego. Pchną go w stronę nowych rozwiązań, bez których ten biznes prędzej czy później się musi skończyć. Lepiej inwestować teraz niż czekać na to, co przyniesie przyszłość.

Komisja Europejska pracuje nad projektem Multimodal Digital Mobility Services (MDMS, multimodalne usługi mobilności cyfrowej). To ma być sposób na zainteresowanie Europejczyków środkami transportu innymi niż samochody osobowe. Ma to szanse?

- Moim zdaniem ludzie nie korzystają z komunikacji zbiorowej, bo nie jest ona wystarczająco dobra. Można oczywiście budować platformy cyfrowe, ale to, czy zdobędą one klientów, zależy od dostępności infrastruktury, zasad panujących na rynku, jego konkurencyjności. Politycy powinni się skupić właśnie na tym. Jeśli będą odpowiednie warunki dla działania biznesu, pojawią się nowe formy podróżowania i zainteresowanie klientów.

- A co pan sądzi o możliwości podroży door-to-door zorganizowanej właśnie dzięki narzędziom cyfrowym? To już bliska przyszłość?

- Tak, to temat, o którym się dziś dużo mówi w branży transportowej. Kluczem do jego powodzenia jest kooperacja. W Stanach Zjednoczonych FlixBus współpracuje z Uberem, bo np. na dworzec autobusowy w Los Angeles trudno się dostać bez samochodu. Im więcej form mobilności, tym lepiej.

Nie sądzę jednak, żeby Flix koncentrował się na budowie całego systemu. Nie jest tak, że jeden może wszystko. Czasami firmy tak mówią, ale to dlatego, że ich biznes nie jest zdrowy i zamiast o tym, co tu i teraz, wolą opowiadać o przyszłości. My skupiamy się na długodystansowym transporcie autobusowym i kolejowym. To świetne zajęcie. Nie powinniśmy się rozpraszać.

Otwarte granice to wielkie osiągnięcie Unii Europejskiej. "Ludzie chcą się spotykać"

Jak z perspektywy FilxBusa wygląda dziś mobilność Europejczyków?

- Oczywiście nadal największy popyt na nasze usługi pochodzi z rynków krajowych, ale coraz większe znaczenie ma ruch międzynarodowy.

Zamknięcie granic w Europie w czasie pandemii było dużym błędem. Mało to pomogło, a sygnał wysłany do mieszkańców Europy był straszny: tak jak 50 lat temu każdy dba tylko o siebie.

Moim zdaniem granice powinny być otwarte. To wielkie osiągnięcie Unii Europejskiej. Między Polską a Niemcami można podróżować bez paszportów, nie ma formalnych barier. Czy z tego powodu coś się dzieje? Ruch międzynarodowy będzie rósł. Nastolatki mają przyjaciół na całym świecie. Ten pochodzi z Polski, tamten z Portugalii, ale mają wspólne tematy i chcą się spotykać. To świetna podstawa do rozwoju naszego biznesu.

