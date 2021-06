Zamiast spalin czysta woda. Pociąg wodorowy zadebiutował w Polsce

Na torze testowym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie koło Wrocławia zaprezentowano Coradię iLint - pierwszy na świecie pociąg wodorowy, zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Alstom.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pociągi na wodór są w polskim planie

Dwa pociągi na trasach plus kilkadziesiąt zamówionych

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje wymianę taboru spalinowego na elektryczny i wodorowy. W drugim przypadku w grę, przynajmniej na razie, wchodzi tylko produkt Alstomu. Kiedy i ile pociągów zawita na polskie tory, zależy od skali środków europejskich z KPO oraz zainteresowania samorządów województw, które organizują transport kolejowy w swoich regionach. Wiele wskazuje na to, że pierwsze pociągi wodorowe mogą regularnie kursować w naszym kraju za dwa, trzy lata. Producent obiecuje, że z czasem, po upowszechnieniu się technologii, ich cena i koszty utrzymania mogą być porównywalne z ceną i kosztami utrzymania pociągów spalinowych.Wiele zależy też od ceny wodoru i infrastruktury jego tankowania. Jedno napełnienie dwóch zbiorników Coradii - 260 kg (2 x 130 kg) paliwa - wystarcza na przejechanie 1000 km. Producent zapewnia, że użycie wodoru jest w pełni bezpieczne, a napełnianie zbiorników, w przeciwieństwie do tankowania oleju napędowego, odbywa się bez kontaktu paliwa z powietrzem.- Pociągi Coradia iLint to ogromna szansa dla Polski na ograniczenie emisji CO2, a nawet na dekarbonizację transportu szynowego. Dzięki wodorowemu transportowi publicznemu regionalni operatorzy mogą stać się wzorem zrównoważonej mobilności. Doświadczyły tego ostatnio Niemcy, Holandia i Austria, które przetestowały i wdrażają lub planują wdrożenie pociągów wodorowych. Jeśli w Polsce wybudowane zostaną stacje tankowania i zostanie ogłoszony przetarg na pociągi wodorowe, zakład Alstom Konstal będzie dysponował wszystkimi zasobami niezbędnymi do wyprodukowania takiego taboru - powiedział Sławomir Nalewajka, dyrektor zarządzający Alstomu w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich.Pierwsze na świecie dwa pociągi wodorowe przez półtora roku, w latach 2018-2020, z powodzeniem kursowały w regularnej komunikacji pasażerskiej w Niemczech i przejechały ponad 180 tysięcy kilometrów. Alstom sprzedał na tamtym rynku już 41 takich pociągów napędzanych wodorem, aby zastąpić istniejącą flotę pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Pierwsze seryjne pociągi wodorowe będą regularnie eksploatowane w Niemczech od 2022 roku.Sześć pociągów wyposażonych w ogniwa paliwowe do przetwarzania wodoru w energię elektryczną, z opcją na osiem kolejnych, trafi do włoskiego przewoźnika FNM (Ferrovie Nord Milano), działającego w Lombardii. We Francji SNCF Voyageurs złożył zamówienie w firmie Alstom na pierwsze 12 pociągów elektryczno-wodorowych Regiolis. Ponadto Coradia iLint przeszedł pomyślnie testy w Holandii i Austrii. Minionej jesieni pociąg wodorowy Coradia iLint przez trzy miesiące jeździł w regularnych przewozach pasażerskich dla Austriackich Kolei Federalnych (ÖBB) na regionalnych liniach kolejowych w południowej części Dolnej Austrii, zastępując pociągi spalinowe.