Zamiast systemów antydronowych były nagrody? PAŻP odpiera zarzuty

Pojawiły się informacje, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jeszcze przed wojną została poproszona przez wojsko o stworzenie systemu zarządzania ruchem dronów. Prace zarzucono, a środki, które miały być na niego przeznaczone, wydano na nagrody. PAŻP właśnie je skomentowała.

Niemal 20 mln zł miał kosztować pełny system ochrony lotnisk przed dronami. Można było go kupić bez przetargu dzięki specjalnym, covidowym przepisom.

Polska przestrzeń powietrzna przeszła w ostatnich dniach szereg prób, które niestety w większości oblała.

PAŻP odpowiada na zarzuty medialne, precyzując przedstawione w nich informacje. W WNP.PL informowaliśmy już wcześniej o zaniechaniach resortu infrastruktury w pracach nad stworzeniem systemu antydronowego.

Portal TVN24 opublikował artykuł, z którego wynika, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jeszcze przed wojną została poproszona przez wojsko o stworzenie systemu zarządzania ruchem dronów. Prace zarzucono, a środki, które miały być na niego przeznaczone, wydano na nagrody.

Informacje portalu są niepokojące, zwłaszcza gdy publikowane zostały krótko po dwóch bardzo poważnych incydentach z udziałem dronów.

W sobotę, 13 maja, w odległości ok. 8 km od Lotniska Chopina doszło do incydentu z udziałem odrzutowca Polskich Linii Lotniczych LOT. Kilkadziesiąt metrów od pasażerskiego samolotu przeleciał dron wielkości szybowca.

Za to w poniedziałek, 15 maja, załoga samolotu linii lotniczych Wizz Air podczas podchodzenia do lądowania w rejonie portu Katowice-Pyrzowice zauważyła drona. Miał to być żółty dron typu quadrocopter, który przebywał w przestrzeni objętej zakazem lotów. Leciał zaledwie 50 metrów poniżej wysokości przelotowej.

Faktem jest, że te dwa drony, o których mówi cała Polska od kilku dni, były praktycznie niezauważalne dla dbających o bezpieczeństwo cywilnych lotów.

Wojsko prosi PAŻP o pomoc w walce z dronami, ale pieniądze idą na co innego?

Z materiału TVN24.pl wynika, że miesiąc przed atakiem Rosji na Ukrainę Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych "ze względów bezpieczeństwa" poprosił Polską Agencję Żeglugi Powietrznej o stworzenie systemu zarządzania ruchem dronów.

W styczniu 2022 roku, czyli w samym środku gigantycznego sporu pracowniczego w PAŻP - za który ówczesny p.o. prezesa Agencji Janusz Janiszewski zapłacił głową - wojsko miało wysłać list do kierownictwa PAŻP.

"Kierując się interesem bezpieczeństwa powietrznego Rzeczypospolitej Polskiej, proszę o rozważenie możliwości podjęcia wspólnych działań, mających na celu organizację cywilno-wojskowego zarządzania ruchem lotniczym bezzałogowych statków powietrznych (BSP)" - cytuje treść dokumentu portal.

Z informacji, do których mieli dotrzeć dziennikarze, wynika, że w grę wchodziło postawienie systemu antydronowego w oparciu o pięć radarów za 3,6 mln zł, a za dodatkowe 15 radarów cena miała wynieść 10 mln zł.

Kolejna opcja dotyczyła zakupu radarów razem z tzw. jammerami, czyli urządzeniami służącymi do strącania dronów. W tym wypadku pięć radarów z jammerami miało kosztować 6,6 mln zł, a dodatkowe 15 z jammerami - 20 mln zł.

Temat zakupu tego sprzętu upadł w marcu 2022 wraz z odwołaniem Janiszewskiego z funkcji prezesa PAŻP.

Co warto dodać – Janiszewski mocno rozwijał „działkę” dronową, gdy kierował jeszcze Agencją. Było to jego oczko w głowie.

TVN24.pl zresztą cytuje jego wypowiedź w tekście o pracach nad stworzeniem systemu antydronowego.

- Kluczowa jest też rola PAŻP w tej sprawie, bo porty lotnicze odpowiadają tylko za określoną strefę, a dron w Warszawie był poza tą strefą - ocenia w materiale Janiszewski.

Zarzucone prace przez PAŻP i niewydanie od kilku do kilkunastu milionów złotych na nowy system portal zestawił z późniejszą decyzją nowego kierownictwa Agencji o wydaniu mniej więcej podobnych środków na premie i wynagrodzenia dla swoich pracowników.

PAŻP odpowiada na zarzuty po publikacji artykułu

PAŻP w przesłanym do nas oświadczeniu podkreśla, że pismo Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych nie dotyczyło zagadnień, z którymi jest łączone w tekście TVN24.PL i że zostało opublikowane fragmentarycznie.

- Wspomniane pismo dotyczy koordynacji i wykorzystania zdolności systemu PansaUTM umożliwiającego koordynację legalnych (zgłoszonych, zarejestrowanych) lotów dronów. Działanie te były i są realizowane przez PAŻP. Pismo nie dotyczy zakupu systemów „antydronowych”, radarów, ani tym bardziej infrastruktury technicznej przeznaczonej do „strącania” dronów czy ich przechwytywania lub unieszkodliwiania w inny sposób. Zwrócić należy uwagę, że obecnie dla takich działań nie ma podstawy prawnej dla PAŻP - wyjaśnia PAŻP.

Szefostwo Agencji podkreśla, że uchylone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w obszarze dronowym nie dotyczyło działań związanych z zabezpieczeniem „antydronowym”, tylko komponentu do współpracy z funkcjonującym już systemem PansaUTM.

- Agencja po wybuchu wojny w Ukrainie prowadziła działania wspomagające inne podmioty w zakresie poszukiwania określonych rozwiązań dotyczących ruchu nielegalnego (niezarejestrowanego, niezgłoszonego) dronów, lecz nie publikuje i nie komentuje tych działań. Agencja kontynuuje te działania we współpracy z odpowiednimi organami państwa - dodała w przesłanym komunikacie PAŻP.

Systemów antydronowych nie ma, choć rozmowy trwają od 5 lat

W ubiegłym tygodniu udało nam się nieoficjalnie porozmawiać z ekspertem rynku dronów, który od lat pracuje na rzecz Ministerstwa Infrastruktury. Ekspert nie ukrywał w rozmowie z WNP.PL, że państwowe instytucje są winne bałaganu, który obecnie zrobił nam się nad głowami.

- Od pięciu lat trwa dyskusja nad stworzeniem spójnego systemu antydronowego na lotniskach w Polsce. Nikt jednak nie chce wziąć odpowiedzialności za te prace i ich sfinansować - usłyszeliśmy.

Wciąż nierozstrzygniętą sprawą jest to, czy system powinna utrzymywać PAŻP (która jest stworzona do nadzoru ruchu lotniczego w Polsce), czy płacić „za ochronę” powinny samodzielnie poszczególne lotniska.

Problemem jest także ustalenie standardów i kryteriów, na podstawie których można by np. interwencyjnie strącić niechcianego drona.

Jak dodawał anonimowo ekspert – sprawa wymaga jasnych decyzji w samym resorcie infrastruktury, który jednak od lat temat spycha na dalszy plan.

W piątek (19.05.) do sejmu zostali wezwani szefowie najważniejszych państwowych instytucji lotniczych, by wyjaśnić parlamentarzystom obecną sytuację.

- Trwają testy systemów antydronowych na lotniskach. Jednak ze względu na obecną sytuację geopolityczną nie chciałbym wskazywać, które to są lotniska i o jakich systemach mówimy. Obecnie żadne z lotnisk nie ma finalnie wdrożonego systemu. Nie jest to jednak warunek wymagany przez przepisy międzynarodowe i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego – tłumaczył Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Obecni podczas sejmowej podkomisji przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury z Departamentu Lotnictwa nie byli w stanie odpowiedzieć na pytania posłów, dlaczego prace nad systemem ochrony lotnisk cywilnych przed dronami stoją w miejscu od kilku lat.

Pojawiła się jednak informacja, że do resortu wpłynął projekt nowelizacji Prawa lotniczego, który da większe możliwości w walce z nielegalnie latającymi dronami.

- Przygotowaliśmy i złożyliśmy propozycję nowelizacji prawa. Nowelizacja Prawa lotniczego jest interdyscyplinarna – dotyczy służb obrony narodowej, służb spraw wewnętrznych - bo z dronów korzystają już wszyscy. Ta propozycja jest złożona w Ministerstwie Infrastruktury. Istnieją w niej zapisy, które mają wpłynąć na to, że system ma być jeszcze bezpieczniejszy niż jest to obecnie – deklarował Samson z ULC.

