Zamieszanie ze wsparciem dla polskich lotnisk

Straty lotnisk w Polsce przekraczają na pewno 500 mln zł, dlatego potrzebne jest dla nich wsparcie większe niż zadeklarowane kilka miesięcy temu przez rząd. Cześć z nich stoi dziś na krawędzi bankructwa, a koszty ich upadku byłyby na pewno większe niż pomocy im – uważa Adrian Furgalski, ekspert od infrastruktury z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Jego zdaniem wśród ratowanych portów lotniczych w Polsce powinien znaleźć się np. podwarszawski Modlin.

- Jeśli więc marszałkom z PiS powie, że lotniska w Lublinie czy Rzeszowie mogą upaść, no to nie sądzę żeby to dobrze było przyjęte, dlatego, że zostało w nie zainwestowanych 5 mld zł w poprzedniej perspektywie unijnej. Mamy ponad 60 proc. ruchu zlokalizowanego w takich lotniskach i dlatego trzeba je w tej chwili ratować, nawet jeśli wiadomo, że część z nich przynosi straty. Jednak koszty ich upadku dla gospodarki regionów byłyby dużo wyższe niż koszty pomocy – ocenia Adrian Furgalski.W liście do marszałka Mazowsza prezes PPL napisał, że ryzyko utraty płynności finansowej przez Port w Modlinie jest ogromne. Wcześniej w oficjalnym oświadczeniu zarząd tego lotniska pytał, dlaczego PPL, który jest jednym z jego udziałowców, nie pozwala na ich odsprzedanie, skoro mocno wspiera i inwestuje w budowę portu w Radomiu. Oprócz tego wskazuje, że wypowiadający się w na łamach mediów dr Artur Bartoszewicz z SGH, krytykując Modlin, powołuje się na niepubliczne zapisy posiedzeń właścicieli spółki, do których nie powinien mieć dostępu z uwagi, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także, że zasiada on w radzie nadzorczej należącej do PPL spółki Baltona.- Ja czytałem te wypowiedzi. Powiem tylko tyle: ja się zajmuję transportem 22 lata i nigdy tego pana nie spotkałem na żadnej konferencji dotyczącej transportu. Gdyby sprawa nie była poważna, to bym tak z przymrużeniem oka to traktował. Niektórzy, jak rozumiem, za pieniądze są w stanie każdą tezę obronić. Jednak mam nadzieję, że polityka rządu jest inna i nie chce on doprowadzić do upadku jakiegokolwiek lotniska – przypuszcza Adrian Furgalski. Jego zdaniem Modlin trzeba ratować.- Tam było 3 mln pasażerów w roku ubiegłym, a w Radomiu zero. Nikt nie chce latać z Radomia. Na szczęście tutaj administracyjny podział ruchu musi nastąpić aktem prawnym przy udziale Komisji Europejskiej, więc tym bardziej pokazuje to bezsens tej inwestycji, no to inna kupka pieniędzy, ale nie jest normalne, że lotniska żebrzą o pomoc i są w coraz gorszej sytuacji, a my pakujemy w lotnisko widmo w Radomiu olbrzymie pieniądze i fundujemy sobie jeszcze większe widmo – podsumowuje Adrian Furgalski.Senat ma zajmować się pomocą dla polskich lotnisk w ostatnich dniach września.