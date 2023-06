Zamknięcie lotniska w Rzeszowie. Oni na tym skorzystają

Nasza informacja o planowanym zamknięciu lotniska w Rzeszowie wywołała w branży silne poruszenie. Władze portu nabrały wody w usta. Sprawdzamy, kto mógłby przejąć jego funkcje.

Działanie najważniejszego dla wojsk NATO lotniska w Polsce zostanie już wkrótce sparaliżowane. Wszystko przez stan drogi startowej rzeszowskiego portu lotniczego, która wymaga pilnej naprawy.

Ruch lotniczy w Jasionce zostanie zamrożony nawet na pół roku. Potrzebne jest pilne zastępstwo.

Wiele wskazuje na to, że z tej sytuacji korzyści wyciągną lotniska w Lublinie, Katowicach i Krakowie - przy czym każde z nich w nieco innej skali i innym zakresie. Z naszych informacji wynika, że w grę wchodzi także Lwów.

W środę w WNP.PL opublikowaliśmy wywiad z Andrzejem Hawrylukiem, prezesem Portu Lotniczego Lublin, który potwierdził nam informacje dotyczące czasowego zamknięcia lotniska w Rzeszowie. Na naszych łamach wyjaśniał szczegóły przeniesienia ruchu wojskowego, cargo i pasażerskiego w związku z planowanym remontem w porcie w stolicy Podkarpacia.

- Lubelskie lotnisko będzie w dużo większym stopniu wykorzystywane przez różnego rodzaju segmenty lotnictwa. Zarówno tego pasażerskiego, jak i transportowego czy wojskowego. To wszystko, co w tej chwili dzieje się w Rzeszowie, zostanie przeniesione na lotnisko w Lublinie, ale również na inne lotniska, te bardziej oddalone. Mam tu na myśli m.in. Kraków i Katowice - informował Hawryluk, który oszacował możliwy wzrost ruchu w Lublinie - podczas remontu drogi startowej lotniska w Rzeszowie - nawet na kilkaset procent.

Według informacji szefa lubelskiego lotniska zamknięcie drogi startowej planowane jest na sezon letni 2025 roku i potrwać może nawet do wczesnej jesieni.

Ogromne zmiany w operacyjnej strefie lotniska w Rzeszowie

Chcieliśmy zapytać zarząd Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka o szczegóły tej inwestycji: o zakres prac, o faktyczny czas zamknięcia lotniska i o przygotowania do tej skomplikowanej operacji, która będzie wymagała zmiany łańcuchów dostaw m.in. sprzętu niezbędnego dla walczących na Ukrainie. Spółka jednak odmówiła komentarza w tej sprawie.

Z danych udostępnionych przez port w Jasionce wynika, że prace związane z remontem i rozbudową infrastruktury lotniskowej zacząć mogą się wcześniej.

Do końca przyszłego roku ma się zakończyć budowa nowego odcinka równoległej drogi kołowania oraz przebudowa istniejącej drogi startowej na odcinku ok. 700 m.

Inwestycja pochłonie blisko 11,5 mln euro i w połowie zostanie sfinansowana ze środków unijnych.

Drugi projekt, którego finał przewidywany jest na koniec 2025 roku, to właśnie przebudowa pasa startowego na odcinku ok. 1800 m. Inwestycja pochłonie ponad 10 mln euro. Tu też połowa środków ma pochodzić z kasy UE.

- Kkiedy lotnisko w Rzeszowie wróci do pełnego funkcjonowania, to odzyska dużą część ruchu. Trzeba jednak brać pod uwagę to, że zarówno Rzeszów, jak i Lublin są blisko przejść granicznych z Ukrainą. (…) Dlatego uważam, że sytuacja zmieni się po ponownym otwarciu lotniska w Rzeszowie, ale nie w sposób diametralny - przewidywał na naszych łamach Andrzej Hawryluk, prezes lotniska w Lublinie.

Lotnisko w Katowicach drugim Rzeszowem? Infrastrukturę ma gotową "na już"

Zdaniem Olgi Palec-Furgi, dyrektor generalnej polskiego oddziału R-BAG, jednego z największych operatorów lotniczych usług cargo w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin nie będzie jednak największym beneficjentem sytuacji wynikającej z zamknięcia lotniska w Rzeszowie.

- Katowickie lotnisko jest jedyne, które w pełni może zastąpić lotnisko w Rzeszowie. To tam posiadają bogatą infrastrukturę magazynową, know-how oraz profesjonalny sprzęt do załadunków samolotów na płycie postojowej. Dodatkowym aspektem przemawiającym za tym lotniskiem jest długość i nośność pasa startowego oraz brak ograniczeń dotyczących operacji nocnych - przekonuje szefowa R-BAG Poland.

To do tego portu znajdującego się ok. 30 km od Katowic - według Palec-Furgi - miałaby trafiać znakomita większość ładunków z przeznaczeniem na Ukrainę.

- W niedalekiej odległości od Katowice Airport jest terminal przeładunkowy z szerokim torem w Sławkowie. On jest oddalony o ok. 40 km i można do niego dojechać autostradą oraz ekspresówką. To też czyni to lotnisko bardzo atrakcyjnym - dodaje.

Czy wobec tego lotnisko w Lublinie nie ma szans na poprawienie swojej kondycji finansowej?

- Lublin faktycznie nie ma ograniczeń operacyjnych nocą, ale droga startowa to tylko 2,5 km. Lublin nie ma też profesjonalnej infrastruktury do obsługi ruchu cargo - ocenia dyrektor generalna polskiego oddziału R-BAG.

- Niezbędna będzie inwestycja, która właśnie się rozpoczęła. Mam na myśli budowę terminala cargo. Będziemy musieli zwiększyć powierzchnie płyt postojowych dla samolotów i ewentualnie ulepszyć system dróg kołowania. Nasze lotnisko jest już przystosowane do obsługi dużych samolotów o kodzie 4D. Posiadany przez nas certyfikat pozwala, w określonych warunkach, również przyjmować największe obecnie latające frachtowce - mówił WNP.PL prezes Hawryluk z Lublina.

Kraków przejmie pasażerów. Gotowość Lwowa może jednak zmienić sytuację

W ubiegłym roku z usług lotniska w Rzeszowie skorzystało ponad 730 tysięcy pasażerów. Tegoroczny maj okazał się dla tego portu rekordowy - obsłużono ponad 80 tysięcy pasażerów. To wynik lepszy o 19 proc. od najlepszego dotychczas maja 2018 roku.

Wiele wskazuje na to, że to właśnie do Krakowa-Balic, na czas remontu w Rzeszowie, przeniesiony zostanie w większości ruch pasażerski.

Przedstawiciele lotnisk w Katowicach i Krakowie nie chcieli komentować tej sprawy.

Jak podkreśla jednak Olga Palec-Furga, szefowa polskiego oddziału jednego z największych operatorów lotniczych usług cargo w Europie Środkowo-wschodniej, w 2025 roku - gdy planowany jest remont rzeszowskiej drogi startowej - w grę wchodzić mogą także lotniska na Ukrainie.

- Być może do tego czasu lotnisko we Lwowie będzie już w pełni funkcjonalne. Tamtejszy port lotniczy także ma dość długi pas startowy, porównywalny z Rzeszowem - około 3,3 km. Nie ma tam wprawdzie dobrej infrastruktury do obsługi cargo, ale zostały jeszcze dwa lata. Być może do tego czasu lotnisko we Lwowie będzie mogło przejąć częściowo funkcje transportowo-przeładunkowe - przewiduje szefowa R-BAG w Polsce.

