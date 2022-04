Zanosi się na drastyczne ograniczenia połączeń na polskich lotniskach

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. ograniczeń w ruchu lotniczym. Wprowadza ono możliwość wykonywania mniejszej liczby operacji lotniczych z i na lotnisko Chopina w Warszawie oraz lotnisko Warszawa/Modlin.

Zgodnie z rozporządzeniem operacje lotnicze w TMA Warszawa mogłyby być wykonywane między godzinami 09.30-17.00 czasu lokalnego (LT), pod warunkiem zapewnienia służb żeglugi powietrznej obsługujących te operacje oraz nieprzekroczenia deklarowanej pojemności TMA Warszawa.

W przedziale czasowym, o którym mowa, przylot statku powietrznego, który zamierza następnie wykonać operację odlotu w tym samym dniu, może być wykonany nie później niż do godziny 15.45 czasu lokalnego (LT).

Przypomnijmy, że w tle są masowe wypowiedzenia umów o pracę ze strony kontrolerów ruchu lotniczego.

Konflikt na linii PAŻP - ZZKRL

Jednym z problemów, o jakich mówiła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest fakt, że na nowy regulamin wynagradzania nie zgodziła się grupa kontrolerów z Warszawy. 112 kontrolerów reprezentowanych przez Zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego przekazało pracodawcy oświadczenia woli z odmową przyjęcia zaproponowanych im warunków pracy i płacy.

W lutym PAŻP poinformowała, że ma do czynienia z rezygnacjami z pracy blisko 170 osób znajdowało się w okresie wypowiedzenia, który dla większości zakończy się pod koniec 2022 roku.

Według danych zebranych przez PAP w lutym zatrudnionych było 208 kontrolerów obszaru i zbliżania.

Obecnie trwają rozmowy na linii PAŻP a ZZKRL, podczas ostatnich omawiano wspomniany regulamin wynagradzania oraz kwestie bezpieczeństwa. Najbliższa rozmowa odbywa się dzisiaj (26 kwietnia).

- Położyliśmy na stole bardzo daleko idącą i bardzo atrakcyjną, a przy tym, co jest niezmiernie ważne, możliwą do spełnienia propozycję. I apelujemy o jej przyjęcie - powiedział Andrzej Adamczyk na podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego.

Nowe rozporządzenie

Jak zaznaczono w rozporządzeniu, w związku z ograniczeniem dostępności służb żeglugi powietrznej obsługujących operacje lotnicze oraz "obniżeniem deklarowanej pojemności rejonu kontrolowanego TMA Warszawa", który obejmuje Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) i lotnisko Warszawa/Modlin (EPMO), "wprowadza się ograniczenia możliwości wykonywania operacji lotniczych w TMA Warszawa".

Jak wskazano, operacje lotnicze w TMA Warszawa mogą być wykonywane między godzinami 09.30-17.00 czasu lokalnego (LT), "pod warunkiem zapewnienia służb żeglugi powietrznej obsługujących te operacje oraz nieprzekroczenia deklarowanej pojemności TMA Warszawa".

[ZOBACZ CAŁĄ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W DZIALE MULTIMEDIA]

"W przedziale czasowym, o którym mowa (...) przylot statku powietrznego, który zamierza następnie wykonać operację odlotu w tym samym dniu, może być wykonany nie później niż do godziny 15.45 czasu lokalnego (LT)" - czytamy w rozporządzeniu, które ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Jak wskazano, by zapewnić możliwie największą dostępność "usług regularnego przewozu lotniczego w TMA Warszawa pierwszeństwo wykonania mają operacje lotnicze na Lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA)". W ramach pierwszeństwa "operacje lotnicze są wykonywane z lotnisk i na lotniska" w następującej kolejności:

Londyn - Heathrow (EGLL); Londyn - Luton (EGGW); Londyn - Stansted (EGSS); Frankfurt (EDDF); Nowy Jork (KJFK); Chicago (KORD); Paryż (LFPG); Bruksela (EBBR); Stambuł (LTFM); Rzym (LIRF); Amsterdam (EHAM); Toronto (CYYZ); Dubaj (OMDB); Incheon (RKSI); Monachium (EDDM); Rzeszów (EPRZ); Wiedeń (LOWW); Tel Awiw (LLBG); Oslo (ENGM); Zurich (LSZH); Dublin (EIDW); Kopenhaga (EKCH); Budapeszt (LHBP); Wilno (EYVI); Praga (LKPR); Bukareszt (LROP); Düsseldorf (EDDL); Barcelona (LEBL); Lizbona (LPPT); Tbilisi (UGTB); Berlin (EDDB); Szczecin-Goleniów (EPSC).

Podano, że w przypadku, gdy będzie istniała możliwość wykonania operacji lotniczych wykraczających poza te operacje lotnicze, "oraz nie spowoduje to przekroczenia deklarowanej pojemności TMA Warszawa", na Lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA) mogą być wykonywane operacje lotnicze z lotnisk i na lotniska inne. "W takim przypadku decyzję o przydziale czasów na start lub lądowanie podejmuje koordynator Lotniska Chopina w Warszawie (EPWA)" - wskazano w rozporządzeniu.

Jak dodano, w przypadku operacji lotniczych na trasach z lotnisk i na lotniska, "o których mowa w § 3 ust. 2, dopuszcza się ich wykonywanie na danej trasie wyłącznie raz dziennie, przez jednego przewoźnika lotniczego, który przewiózł największą liczbę pasażerów na danej trasie w latach 2019-2021, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3".

Podano, że prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykaz przewoźników lotniczych i obsługiwanych przez nich tras.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r., z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wskazano, że rozporządzenie traci moc 31 maja 2022 r.

Lotnisko Chopina komentuje

Jak poinformowała Anna Dermont, rzecznik prasowy Lotniska Chopina, wspomniane lotnisko nie jest stroną rozmów pomiędzy zarządem PAZP a ZZKRL i nie ma wpływu na warunki zatrudnienia kontrolerów.

- Zarządzający portem nie podejmuje również decyzji w sprawie listy lotów, które będą mogły być realizowane z Warszawy. Lotnisko Chopina jest w pełni gotowe do obsługi ruchu lotniczego - podała Anna Dermont.

- Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, w przypadku, gdyby PAŻP i ZZKRL nie udało się osiągnąć porozumienia od 1 maja bieżącego roku, starty i lądowania na Lotnisku Chopina zostaną ograniczone. Rejsy będą mogły odbywać się w godzinach 9:30-17:00, w pierwszej kolejności na kierunkach wymienionych w rozporządzeniu. Decyzje w sprawie dodatkowych operacji będzie podejmować koordynator Lotniska Chopina, którym jest brytyjska firma ACL - dodała.

W komunikacie przesłanym redakcji otrzymaliśmy zapewnienie, że lotnisko pozostaje w stałym kontakcie z liniami lotniczymi i firmami obsługującymi loty. - Dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji - podała Anna Dermont.

