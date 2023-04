Zapaść wielkiego przewoźnika lotniczego cargo. Rosyjska spółka pokazała wyniki

Największa linia lotnicza cargo w Rosji AirBridgeCargo - część grupy Wołga-Dniepr w 2022 r. odnotowała stratę netto w wysokości 13,5 mld rubli. Rok wcześniej spółka miała zysk w wysokości 53,9 mld rubli.

Przychody firmy w ubiegłym roku według rosyjskich standardów sprawozdawczości finansowej spadły o 81 proc. do 35,1 mld rubli.

Zobowiązania długoterminowe spółki na koniec 2022 roku kształtowały się na poziomie 2,8 mld rubli wobec 13,3 mld rubli na koniec 2021 roku. Zadłużenie z tego tytułu spadło z 7,3 mld rubli do zera. Zobowiązania krótkoterminowe spadły w okresie sprawozdawczym z 28 mld do 15,3 mld rubli: zobowiązania - z 16,8 mld do 15,2 mld rubli, środki pożyczone - z 3,6 mld rubli do zera.

Wielkość przewozów firmy w 2022 roku nie została ujawniona. Wszystkie rosyjskie linie lotnicze przewiozły 600 tys. ton ładunku, czyli o 59 proc. mniej niż rok wcześniej, podał Rosstat. Według Federalnej Agencji Transportu Lotniczego w 2021 roku samo ABC przewiozło 639 tys. ton, co stanowiło ok. 43 proc. przewozów cargo zrealizowanych przez wszystkie rosyjskie linie lotnicze.

Gwałtowne pogorszenie kondycji AirBridgeCargo to efekt napaści Rosji na Ukrainę. Po agresji na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji. Dotyczyły one także przewozów. W praktyce wiele samolotów rosyjskich przewoźników zostało uziemionych, m.in. także z powodu braku części zamiennych.

Obecna flota AirBridgeCargo liczy 18 samolotów. Najmniejszą maszyna jest Boeing B777F. Pięć samolotów należy do modelu B747F. 13 maszyn to natomiast Boeingi B747-8F.

