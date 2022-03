Zapowiada się największa kradzież samolotów w historii

Po tym jak niemal cały zachodni świat objął zakazem lotów maszyny rosyjskich przewoźników, tamtejszy ruch lotniczy się załamał. Jednak Rosja planuje odwet - wykorzystywane przez miejscowych przewoźników samoloty, faktycznie należące najczęściej do leasingodawców, mogą zostać... zaaresztowane. W praktyce oznacza to zabór maszyn na wielomiliardową skalę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Perspektywa: lotniczy kanibalizm

Z pewnością nie oznacza to dostaw z Chin. Jak przyznał bowiem Walery Kudinow, szef działu zdatności do lotu samolotów Rosawiacji: - Chiny odmówiły dostaw części do samolotów rosyjskim liniom lotniczym.Czytaj również: To wygląda na koniec rosyjskiego lotnictwa cywilnego Co pozostaje jeszcze rosyjskim przewoźnikom? W lotnictwie wojskowym często stosowana jest kanibalizacja części – te z uziemionych samolotów trafiają do tych będących w użytkowaniu. Oczywiście zmniejsza to pulę dostępnych maszyn, ale pozwala części z nich latać dłużej.Nierozwiązana zostanie kwestia odszkodowań za samoloty. Należy pamiętać, że ich właścicielem nie są w większości rosyjscy przewoźnicy.Rynek leasingu samolotów w ostatnich latach rósł jak na drożdżach, przed pandemią nawet ponad 70 proc. maszyn w liniach było w ten sposób finansowanych. Jest bowiem różnica w kupnie za gotówkę czy na kredyt np. wartego 100 mln dol. Boeinga B737-8 w porównaniu do miesięcznej opłaty leasingowej, wynoszącej (dane sprzed pandemii) około 385 tys. dol.W rękach rosyjskich firm są setki maszyn. Sam Aeroflot ma 184 samoloty, w tym aż 174 produkcji Boeinga i Airbusa. Wartość katalogowa tych maszyn wynosiła ponad 25 mld dol. Oczywiście teraz są one warte mniej, bo były intensywnie użytkowane. Nadal jednak chodzi o miliardy dolarów.Nic więc dziwnego, że firmy leasingowe planują dokonać potężnych odpisów finansowych na samoloty, które pozostały w Rosji. Nieoficjalnie w branży wstrzymanie zwrotu maszyn określa się największą w historii kradzieżą samolotów.