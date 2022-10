Żaryn: Decyzja Rosji ma na celu zwiększenie kryzysu żywnościowego na świecie

Decyzja Rosji o wycofaniu "umowy zbożowej" to celowe działanie, mające na celu zwiększenie kryzysu żywnościowego na świecie. Oznacza to zwiększenie ryzyka głodu i ubóstwa - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Decyzja o wycofaniu umowy zbożowej oznacza to zwiększenie ryzyka głodu i ubóstwa, ale także uderzenie w gospodarkę Ukrainy. Kolejny raz Rosja pokazuje, że będzie wykorzystywać różnego rodzaju metody, by zwiększać chaos i destabilizować świat - ocenił Stanisław Żaryn.

Nie bez znaczenia jest również to, że Rosja decyzję o wycofaniu się z +umowy zbożowej+ wiąże z oskarżeniami przeciwko Ukrainie oraz Wielkiej Brytanii dotyczącymi rzekomego terroryzmu prowadzonego wspólnie przez Ukrainę i stronę brytyjską - wyjaśnił.

To kolejna już próba fałszowania prawdy o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz ukazywania Rosji jako rzekomej ofiary terroryzmu i agresji Zachodu - podkreślił.

Rosja po raz kolejny eskaluje sytuację w Europie i na świecie

Pełnomocnik rządu poinformował, że Rosja po raz kolejny eskaluje sytuację w Europie i na świecie. "Decyzja o wycofaniu umowy zbożowej to celowe działanie, mające na celu zwiększenie kryzysu żywnościowego na świecie. Oznacza to zwiększenie ryzyka głodu i ubóstwa, ale także uderzenie w gospodarkę Ukrainy. Kolejny raz Rosja pokazuje, że będzie wykorzystywać różnego rodzaju metody, by zwiększać chaos i destabilizować świat" - ocenił Stanisław Żaryn.

"Nie bez znaczenia jest również to, że Rosja decyzję o wycofaniu się z umowy zbożowej wiąże z oskarżeniami przeciwko Ukrainie oraz Wielkiej Brytanii dotyczącymi rzekomego terroryzmu prowadzonego wspólnie przez Ukrainę i stronę brytyjską. To kolejna już próba fałszowania prawdy o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz ukazywania Rosji jako rzekomej ofiary terroryzmu i agresji Zachodu" - podkreślił.

Rosja może próbować testować nowe władze brytyjskie

Wskazał, że Rosja może próbować testować nowe władze brytyjskie. "Kreml może próbować wywołać celowy kryzys wokół Wielkiej Brytanii. Doniesienia o atakach hakerskich na Liz Truss, oskarżenia o terroryzm na Morzu Czarnym oraz użycie ich jako pretekstu do zakończenia umowy zbożowej to rodzaj presji na Wielką Brytanię i próby rozbijania jedności Zachodu" - podał.

"W tej sytuacji Zachód musi pokazać swoją jedność i jednoznacznie kontynuować działania zmierzające do powstrzymania Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Moskwa wciąż pokazuje, że chce eskalować sytuację i będzie prowadziła dalej brutalną wojnę przeciwko Ukrainie, a także wojnę hybrydową przeciwko Zachodowi" - zaznaczył.

Potrzebny jest jasny sygnał Zachodu. NATO może skutecznie przeciwdziałać Rosji

"Potrzebny jest jasny sygnał Zachodu. Musimy nadal wspierać Ukrainę oraz powstrzymywać rosyjski atak, a także neutralizować zagrożenia dla krajów Sojuszu. Zjednoczone kraje NATO mogą skutecznie przeciwdziałać Rosji. Takiej presji w dłuższej perspektywie Rosja nie wytrzyma" - dodał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Moskwa ogłosiła w sobotę, że wychodzi z umowy zbożowej w związku z rzekomym "atakiem terrorystycznym na okręty Floty Czarnomorskiej i statki cywilne, które biorą udział w zabezpieczeniu korytarza zbożowego". O przeprowadzenie "ataku" oskarżono stronę ukraińską, której - według rosyjskich zarzutów - mieli rzekomo pomagać "brytyjscy specjaliści".

W sobotę rano w Sewastopolu, który jest bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, słychać było eksplozje. Ukraiński portal zn.ua poinformował, że zamknięto dla żeglugi zatokę pomiędzy północną i południową częścią miasta. Propagandowe media rosyjskie oświadczyły, że okręty Floty Czarnomorskiej "odpierają atak dronów" - relacjonował serwis.

Następnie rosyjska administracja Krymu oskarżyła stronę ukraińską o "zmasowane" uderzenie na obiekty infrastruktury wojskowej i zapewniła, że atak został odparty przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Ukraińskie dowództwo operacyjne Południe poinformowało w oficjalnym oświadczeniu, że nie może potwierdzić doniesień o zniszczeniu trzech rosyjskich okrętów przenoszących pociski manewrujące Kalibr. Przyczyną incydentu mogło być "nieudane odpalenie rakiet obrony przeciwlotniczej" - oceniła rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe ukraińskiej armii Natalia Humeniuk.

22 lipca w Stambule przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ podpisali umowy o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie. Porozumienie zawarto na 120 dni (czyli do 19 listopada) z możliwością przedłużenia. Blokada eksportu była skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego.

