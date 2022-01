Zatrzymać powrót do bazy. Apel przewoźników drogowych

Transport i Logistyka Polska razem z innymi organizacjami przewoźników z Europy: z Litwy (TTLA, LINAVA), Bułgarii (SMP), Węgier (NIT), Chorwacji (UHCP) i Rumunii (ARTRI) wezwała Komisję Europejską do wprowadzenia moratorium na przepis o powrocie ciężarówek do państwa siedziby firmy co osiem tygodni do czasu ogłoszenia wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

