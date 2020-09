Zawieszenie regulacji w sprawie slotów lotniczych zostanie przedłużone

KE zapowiedziała w poniedziałek przedłużenie tymczasowego zawieszenia regulacji, w efekcie którego przewoźnicy mogą utrzymać tzw. sloty lotnicze, nawet jeśli nie wykorzystują ich w sezonie w 80 proc. To reakcja na kryzys w tym sektorze spowodowany pandemią.

Zgodnie z obowiązującymi przed pandemią przepisami, jeżeli przewoźnik wykorzystał na start lub lądowanie przyznany slot (prawo do korzystania z lotniska w określonych godzinach) przez co najmniej 80 proc. czasu w danym sezonie, mógł zachować go w następnym. W przeciwnym razie taki slot mógł zostać przyznany innej linii lotniczej.

Komisja Europejska, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji w sektorze lotniczym w wyniku pandemii koronawirusa, zaproponowała zawieszenie tych regulacji zimą. Chciała, aby przewoźnicy mogli utrzymać sloty, nawet jeśli nie wykorzystują ich w tym sezonie w 80 proc.

Państwa członkowskie poparły propozycję, aby przepisy zostały zawieszone do 24 października 2020 r. Zdecydowały też, że jeśli sytuacja się utrzyma, zawieszenie przepisów może zostać przedłużone na mocy aktu delegowanego Komisji.

W poniedziałek KE poinformowała, że zamierza przedłużyć zawieszenie regulacji. "Pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na podróże lotnicze i cały sektor lotniczy. (...) Natężenie ruchu lotniczego pozostaje niskie, a co ważniejsze, prawdopodobnie nie podniesie się on w najbliższej przyszłości" - napisała w oświadczeniu unijna komisarz ds. transportu Adina Valean dodając, że zamierza przedłużyć zawieszenie regulacji na sezon zimowy 2020/2021 do 27 marca 2021 r.

Jak dodała, zawieszenie regulacji dotyczących czasu na start lub lądowanie - przyjęte na początku kryzysu - okazało się dobrym ruchem, bo umożliwiło liniom lotniczym podejmowanie "rozsądnych pod względem finansowym decyzji dotyczących obsługi lotów, a także unikanie lotów widm".

Valean poinformowała też, że KE będzie pracować nad tym, jak powrócić do normalnego reżimu dotyczącego slotów lotniczych, gdy ruch lotniczy osiągnie stabilniejszy poziom. Zapowiedziała, że przed końcem roku przedstawi propozycję w tej sprawie.