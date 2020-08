Zbliża się termin składania wniosków do Programu Kolej Plus

Do 26 sierpnia br. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać do PKP Polskich Linii Kolejowych wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus - przypomina Ministerstwo Infrastruktury.

Zgodnie z komunikatem, do 26 sierpnia 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać, w formie formularza, zgłoszenia projektu i pomysły inwestycyjne. Zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

Jak zaznaczono, dzięki realizacji programu przygotowanego przez resort infrastruktury, wartego 5,6 mld zł, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei.

"Głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei" - czytamy w komunikacie.

Według MI realizacja Programu Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program służy także promowaniu ekologicznych środków transportu oraz wspieraniu polskiej gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych - dodano.

Ministerstwo zauważa, że kolejowy transport pasażerski emituje średnio trzy razy mniej CO2 niż transport drogowy oraz ponad 8 razy mniej niż transport lotniczy.

"Jest to najbardziej ekologiczna forma transportu pasażerów w komunikacji zbiorowej. Więcej towarów na torach oznacza także mniej tirów na drogach" - podkreślono.

Zgodnie z informacją MI, program adresowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

"Inwestycje będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku" - poinformowano.