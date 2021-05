Zgasły już nawet światła - koniec wielkiego berlińskiego lotniska

O północy 5 maja berlińskie lotnisko Tegel ostatecznie zakończyło działalność . Symbolicznym tego znakiem było wygaszenie lotniskowego oświetlenia. Tym samym po 73 latach ten port lotniczy przechodzi do historii.

Blisko centrum miasta

Plan na przyszłość

Ponadto cała załoga pokładowa latająca na pokładzie samolotu do i z Berlina Zachodniego była zobowiązana do posiadania paszportów amerykańskich, brytyjskich lub francuskich.Początkowo głównym budynkiem lotniska stała się stara szopa. Nowoczesny terminal, zlokalizowany w południowej części port otrzymał dopiero w 1974 roku - z heksagonalnym kształtem. Dzięki temu można było wydłużyć pasy startowe, co z kolei umożliwiło Tegel obsługę nowych szerokopokładowych samolotów.Zaletą lotniska była bliskość centrum miasta. Do budynku Reichstagu z portu było bowiem zaledwie dziewięć kilometrów...Choć wielu berlińczyków lubiło Tegel, to jednak lotnisko nie miało po prostu już miejsca na dalszy rozwój, a dla wielu mieszkańców było dość uciążliwe. Stało się to szczególnie widoczne po zjednoczeniu Niemiec, gdy liczba lotów skokowo się zwiększyła.Lotnisko było także niedoinwestowane. Już w połowie ostatniej dekady ubiegłego wieku Niemcy postanowili wybudować nowy port lotniczy w Berlinie. Problem w tym, że ow megaport, którego otwarcie zaplanowano pierwotnie na 2006 rok, ruszył dopiero 14 lat później...Przez ten okres na Tegel nie zachodziły większe zmiany. Efektem był ogromny tłok. Dość powiedzieć, że w 2000 roku lotnisko obsłużyło 10 mln pasażerów, a w 2019 - już ponad 24 mln.Dziś na lotnisku panuje już cisza. Otwarcie portu Berlin Brandenburg spowodowało, że Tegel przestał być potrzebny...Zgodnie z planem zagospodarowania lotniska terminal stanie się częścią Politechniki Berlińskiej; planowana jest też budowa parku naukowo-technologiczno-przemysłowego oraz domów drewnianych, w których powstanie 5000 mieszkań.Nawet teraz Tegel nie jest całkiem bezużyteczny. Na lotnisku znajduje się jeden z ośrodków, w którym można zaszczepić się przeciwko COVID-19.Warto też dodać, że lotnisko było jednym z pierwszych na Zachodzie, na którym już w latach 60. wypracowano procedury postępowania z uciekinierami z krajów komunistycznych.W latach 1969-1982 Berlin Tegel był bowiem celem kilku uprowadzeń samolotów PLL LOT, co było "swoistym sposobem" na niemoźliwą w praktyce w innym przypadku emigrację...Gdy samolot wylądował na lotnisku Tegel, francuskie władze wojskowe - odpowiedzialne za lotnisko w okresie zimnej wojny - pozwalały porywaczom i wszystkim innym pasażerom, którzy nie chcieli wracać do Polski, wysiąść i ubiegać się o azyl polityczny w Berlinie Zachodnim. Samolot, załoga i inni podróżni byli zaś odsyłani do Polski.