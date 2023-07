Zielona energia w gdyńskim porcie zasili wózki, dźwigi i reachstackery

Na terenie OT Port Gdynia została uruchomiona pierwsza instalacja fotowoltaiczna (PV) o mocy 50 kW. Zielony prąd w porcie to odpowiedź na rosnące zainteresowanie biznesu łańcuchami dostaw, w których emisja CO2 jest zredukowana.

- Proekologiczne zmiany to światowy trend, który ma na celu zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Branża logistyczna zwraca uwagę na te aspekty, od pewnego czasu wprowadzane są różne rozwiązania mające na celu wpisanie się w globalną strategię ochrony środowiska. Aby ograniczyć emisję CO2 armatorzy korzystający z naszych usług już wprowadzają np. statki hybrydowe - mówi Jerzy Majewski, prezes OT Port Gdynia, dodając, że założenie paneli PV na terenie OT Port Gdynia to odpowiedź na potrzeby klientów i szansa na zyskanie przewagi konkurencyjnej oraz poprawę stanu środowiska.

Jak podaje komunikat prasowy, uruchomiona instalacja o mocy 50 kW jest pierwszą z kilku planowanych inwestycji tego typu, które będą realizowane na terenie OT Port Gdynia w 2023 r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla kolejnych czterech instalacji o łącznej mocy 175 kW, co oznacza, że łączna moc planowanych tylko w tym roku do uruchomienia instalacji wyniesie 225 kW. Dzięki wygenerowanej w ten sposób energii zasilane będą oświetlenie, klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie oraz przede wszystkim planowane w strategii zakupowej pojazdy elektryczne wykorzystywane na terenie portu - wózki widłowe, dźwigi, reachstackery (pojazdy kołowe do przenoszenia kontenerów). Na potrzeby instalacji zostaną wykorzystane dachy elementów infrastruktury portu (magazynów i wiat).

OT Port Gdynia jest uniwersalnym terminalem drobnicy konwencjonalnej. Terminal posiada dominującą pozycję w Polsce w przeładunku towarowego w technologii ro-ro (ładunki toczne, naczepy) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru oraz wyrobów papierniczych w tym celulozy. OT Port Gdynia to spółka z notowanej na GPW Grupy Kapitałowej OT Logistics.

