Zielone hamowanie lotnictwa. "Z paliw kopalnych już nic nie wyciśniemy"

To już nie jest pytanie o to, czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej będzie wpływała na branżę lotniczą, a raczej - jak bardzo i jak szybko będzie ją regulacjami zmieniać. Najwięksi przewoźnicy na polskim rynku mówią o gorsecie, w którym zaczynają się dusić. Resort infrastruktury chce, by politykę UE względem lotnictwa za jakiś czas zaktualizować.

Firmy z zaplecza uważają jednak, że nie jest to największy problem tego sektora. Ich zdaniem trzeba inwestować w nowe rozwiązania.

Obecny kształt unijnej polityki klimatycznej blokuje rozwój LOT-u. Alokacja darmowych uprawnień w ramach EU ETS jest skrajnie niesprawiedliwa - mówi Rafał Milczarski, prezes polskiego przewoźnika.

Europejskie linie lotnicze przegrywają na starcie z konkurencją spoza UE, która nie jest objęta systemem opłat za emisje. Efekt jest taki, że płaci za to głównie pasażer.

Szef Avia Tech, europejskiego lidera sektora MRO (utrzymanie techniczne, naprawy, przeglądy samolotów), postuluje ustalenie nowych norm, tak by dane o emisjach były porównywalne pomiędzy branżą kolejową, motoryzacyjną oraz lotniczą.