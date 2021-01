Zielony transport i konteneryzacja szansą dla przewozów towarowych koleją

Pierwszy trend, który zmienia dziś oblicze transportu kolejowego to ekologia i kurs, jaki obrała Unia Europejska. Drugi to konteneryzacja - obniżająca koszty i skracająca czas transportu. O tym, co z tych tendencji wynika dla DB Cargo Polska mówi Thomas Hesse, członek zarządu spółki.

Jakie są dziś najważniejsze trendy, od których zależy przyszłość przewozów towarowych koleją? Nie mam tu na myśli pandemii, która rzutuje na bieżące działania przewoźników. Proszę o odpowiedź odnoszącą się do dłuższego horyzontu czasowego.



Polska - pod trzech kwartałach 2020 roku ma udział intermodalu w przewozach kolejowych na poziomie 10,5 proc. pod względem przewiezionej masy i 14,5 proc. pod względem wykonanej pracy przewozowej. Zatem widać, jak duży jest potencjał, zwłaszcza przy rosnących wolumenach na Nowym Jedwabnym Szlaku. My jako DB Cargo Polska chcemy w tym uczestniczyć.- I tak i nie.Tak, bo w Europie zaczęto przesuwać znaczne środki inwestycyjne na kolej. Dla przykładu w Polsce w ramach Krajowego Programu Kolejowego planuje się do 2023 roku wydać prawie 80 mld złotych. Jak informują media, zdecydowana większość tego programu została już zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. W Niemczech przyjęto dziesięcioletni program warty 86 mld euro. Zatem możemy się spodziewać, że w przeciągu najbliższej dekady kolej w Europie i Polsce osiągnie niespotykany dotąd poziom jakości i przepustowości.Nie, bo nie wszędzie przyjęty model finansowania infrastruktury sprzyja rozwojowi transportu kolejowego. W Polsce dla przykładu infrastruktura kolejowa obłożona jest mytem w 100 proc., w przypadku transportu drogowego tylko niecały procent dróg jest płatnych. Zatem kolej już na starcie jest w gorszej pozycji, obciążona wyższymi kosztami. Model winien być ujednolicony dla całego rynku, tak by warunki konkurencji były równe dla wszystkich jego uczestników.Dostęp do transportu kolejowego powinien być zapewniony poprzez sieć krajowych terminali intermodalnych umożliwiających załadunek naczep i kontenerów i przenoszenie transportów z drogi na tory.Dziś patrząc na mapę Polski, idąc od jej wschodniej granicy, liczba terminali gęstnieje z każdym kilometrem przesuwania się na zachód. Innymi słowy brak jest obecnie gęstej i wydajnej infrastruktury punktowej i granicznej po wschodniej stronie. Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie i potencjał rozwojowy intermodalu w Polsce, celowe byłoby opracowanie krajowego programu w tym zakresie, finansowanego ze źródeł publicznych.Czytaj także: Przybywa torów dla 750-metrowych pociągów, ale sieci brakuje spójności Rozwój infrastruktury kolejowej, nie tylko jej modernizacja.W ostatniej dekadzie obserwowaliśmy dynamiczny rozwój sieci drogowej w Polsce. Dzięki unijnemu wsparciu łączna długość dróg w Polsce zwiększyła się w latach 2004-2019 o 12 840 km. W tym samym czasie długość sieci kolejowej skurczyła się o ok. 4500 km.Stymulowanie popytu. Wyposażenie regulatora rynku w odpowiednie instrumenty, podobnie jak to ma miejsce w Austrii czy Szwajcarii, gdzie w pierwszym przypadku każda jednostka transportowa przewożona koleją w systemie ładunków rozproszonych jest subsydiowana przez państwo (subsydia trafiają finalnie do klienta) albo jak w drugim przypadku wprowadzane są zakazy transportu tirami na trasach, gdzie dostępny jest przewóz naczep koleją.- DB Cargo Polska w kooperacji z DB Cargo AG w rybnickim zakładzie taboru kolejowego, wyprodukowała prototyp innowacyjnego wagonu towarowego, z modułową konstrukcją ramy i wymiennymi pudłami. To unikalna konstrukcja i jedyny tego rodzaju, najnowocześniejszy wagon w Europie.Czytaj także: Umowa DB Cargo z ArcelorMittal wymaga wzmocnionych wagonów Projekt m2 - bo taką ma nazwę - realizowany jest w ramach współpracy grupy DB Cargo AG z firmą VTG, największym w Europie właścicielem floty taboru kolejowego na wynajem. Jego celem jest opracowanie i komercyjne wdrożenie nowych rodzajów wagonów towarowych, których konstrukcja pozwala, w prosty i ekonomiczny sposób, dostosować tabor do różnych rodzajów ładunków, a tym samym do indywidualnych potrzeb klienta.Długość ramy oraz rodzaj zabudowy mogą być każdorazowo dobierane indywidualnie, zgodnie z jego wymaganiami. Zapewnia to nadawcom ładunków dostosowane do ich potrzeb rozwiązania transportowe, a przewoźnikom możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się oczekiwania klientów.Rozmawiał: