Zimą z Lotniska Chopina będzie można polecieć m.in. do Ostrawy, Stambułu, czy Dubaju

Z obowiązującego od weekendu zimowego rozkładu lotów wynika, że z warszawskiego Lotniska Chopina będzie można polecieć m.in. do Ostrawy z PLL LOT, Dubaju z linią Emirates, czy Stambułu z Turkish Airlines- poinformowało lotnisko. Port podkreśla, że z powodu pandemii, sezon ten jest inny niż poprzednie.

Lotnisko Chopina przypomina, że zmiana czasu z soboty na niedzielę, z letniego na zimowy, wiąże się z początkiem nowego sezonu i zmianą dotychczasowego rozkładu połączeń.

"W nowym sezonie zimowym - który będzie zgoła odmienny od tych, do których zdołaliśmy się przyzwyczaić - osoby poszukujące egzotyki, z Lotniska Chopina wciąż będą mogły wybrać ciekawie dalekodystansowe połączenia regularne spośród stopniowo powiększającej się siatki połączeń" - poinformowało Lotnisko Chopina.

Jak przekazał port, z Warszawy linią Emirates będzie się można wybrać się do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a z Turkish Airlines do Stambułu. Pod koniec roku na Lotnisko Chopina ma powrócić linia Qatar, którą będzie można wybrać się bezpośrednio do Dauhy - stolicy i zarazem największego miasta Kataru. Z kolei Polskie Linie Lotnicze LOT mają w planach wznowienie połączenia do Sri Lanki.

"Jedyną europejską nowością w sezonie zimowym będzie połączenie Polskich Linii Lotniczych LOT do Ostrawy - trzeciego największego miasta w Czechach" - czytamy.

Jak wskazało lotnisko, sezon zimowy to także nowe kierunki czarterowe. W tym roku z warszawskiego portu będzie można polecieć do: Egiptu (Marsa Alam, Hurghada, Sharm-el-Sheikh), na Wyspy Kanaryjskie (Gran Canaria, Fuerteventura, Teneryfa), Maderę, do Tunezji (Djerba), na Zanzibar i do Turcji (Antalya, Bodrum).

Lotnisko nie wyklucza, że mogą się też odbyć loty do Kenii, Omanu oraz na Kubę, Wyspy Zielonego Przylądka i Dominikanę. "W tym miejscu jednak musimy zaznaczyć, że są to plany biur podróży, a ich realizacja jest zależna od sytuacji epidemicznej i ustanowionych przepisów Polski i danego kraju, jak również nałożonych restrykcji i obostrzeń" - zastrzega port.

Lotnisko Chopina przypomina, że aktualna sytuacja epidemiczna spowodowała, że kwestia bezpieczeństwa nabrała szczególnego znaczenia.

"Dlatego warto podkreślić, że cała branża lotnicza przykłada do niej szczególną uwagę. Dotychczasowe systemy (m.in. filtry umieszczane w samolotach), wdrożone procedury i ich przestrzeganie, sprawiają, że ryzyko zetknięcia się z wirusem w czasie podróży lotniczej jest bardzo niskie" - wskazano. Jak dodano, bardzo ważne jest również stosowanie się przez wszystkich (personel oraz pasażerów) do obowiązujących aktualnie wytycznych epidemicznych i zaleceń sanitarnych - także podczas dojazdu na/z lotniska, w trakcie przebywania na terminalu czy podczas lotu na pokładzie samolotu.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". We wrześniu 2020 r. lotnisko obsłużyło 482 tys. pasażerów, czyli o 74,3 proc mniej niż we wrześniu 2019 r.; od początku 2020 r. w ruchu międzynarodowym obsłużono łącznie 4 mln 250 tys. osób (spadek o 67,4 proc.), a w krajowym 507 tys. (spadek o 61,1 proc.).