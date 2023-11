Złe wieści dla jeżdżących do Niemiec i Austrii. Będą dodatkowe opłaty

Niemcy i Austria są pierwszymi krajami, które wprowadzą dla przewoźników uzależnienie wysokości opłat drogowych od ilości emitowanego przez ich ciężarówki CO2. Te które nie zgłoszą tego, zapłacą najwięcej.

Bez podania danych opłaty dotyczące CO2 będą najwyższe.

Tylko pojazdy elektryczne i wodorowe będą w najwyższej klasie.

W Niemczech dochodzi także aktualizacja informacji o wadze pojazdu.

Nadchodzące zmiany są związane z dyrektywą Unii Europejskiej, zgodnie z którą ciężarówki będą kwalifikowane do jednej z pięciu klas, w zależności od emisji CO2.

Im niższa klasa, tym wyższa opłata. Nowe przepisy mają wejść w życie w Niemczech i Austrii odpowiednio 1 grudnia 2023 oraz 1 stycznia 2024 roku. Pozostałe państwa członkowskie UE, w tym Polska, powinny wdrożyć dyrektywę Eurovignette do marca 2025 roku.

Tylko zeroemisyjne samochody znajdą się w najwyższej klasie opłat

- Aby uzyskać wyższą klasę CO2, a tym samym płacić mniej, należy jak najszybciej przekazać swojemu dostawcy usług płatniczych wszelkie wymagane informacje dotyczące pojazdu. Jeśli tego nie zrobimy, automatycznie zostaniemy przypisani do klasy 1, a to oznacza opłaty wyższe o ok. 70-80 proc.-– mówi Ferdinand Butaš, dyrektor firmy Eurowag.

Jak dodaje: kllienci, firmy korzystający z rozwiązania płatniczego EVA, mogą zaktualizować dane na swoim koncie, w portalu.

Na czym polegać będzie klasyfikacja?

Do tej pory przy obliczaniu opłat w krajach UE brano pod uwagę klasę emisji silnika zgodnie z normami EURO, które uwzględniają m.in. emisje tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla lub pyłów stałych.

Natomiast zgodnie z dyrektywą Eurovignette, emisja CO2 również powinna być uwzględniona przy obliczeniach wysokości opłat.

Wszystkie pojazdy z silnikiem spalinowym i datą pierwszej rejestracji przed 1 lipca 2019 są automatycznie klasyfikowane do klasy 1 emisji CO2. Dla pojazdów z silnikiem spalinowym i datą pierwszej rejestracji po 1 lipca 2019 potrzebne będą dodatkowe parametry.

Obejmują one klasę pojazdu, konfigurację osi kół, technicznie dopuszczalną masę całkowitą pod obciążeniem, grupę pojazdów, kabinę sypialną, znamionową moc silnika w kW, emisję CO2 w g CO2/tkm, datę pierwszej rejestracji oraz konfigurację podwozia. Wszystkie pojazdy o zerowej emisji, czyli np. wodorowe, elektryczne lub wodorowo-elektryczne zawsze znajdą się w piątej, najwyższej klasie emisji

Wszystkie parametry niezbędne do klasyfikacji pojazdu można znaleźć w Certyfikacie Zgodności (CoC), Customer Information File (CIF) lub w karcie technicznej pojazdu. Jeśli właściciel nie posiada tych dokumentów, jedynym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z producentem, który wyda dokumenty ponownie.

Czas oczekiwania oraz wysokość ewentualnych opłat będzie się różnić w zależności od kraju. Dane muszą być wprowadzone ręcznie do portalu lub systemu dostawcy usług związanych z opłatami drogowymi.

Dochodzi także obowiązkowe oznaczenie wagi w Niemczech

Drugą nowością w niemieckim systemie opłat będzie obowiązek aktualizacji informacji o wadze pojazdu dla wszystkich przewoźników.

Dotychczas do obliczania opłat wykorzystywano maksymalną dopuszczalną masę pojazdu (F.2 w karcie homologacji technicznej), ale po zmianach konieczne będzie podanie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pod obciążeniem (F.1). Eurowag szacuje, że ta aktualizacja dotyczy nawet 55 000 pojazdów obsługiwanych przez swoich klientów.

- Zachęcamy spedytorów do spełnienia obowiązku aktualizacji danych pojazdu w terminie. Wprowadzenie informacji o masie F.1 pomoże w Niemczech uniknąć możliwego mandatu. Jako Eurowag chcemy wspierać naszych klientów w procesie dostosowania się do nowych przepisów, a także przejścia do bardziej ekologicznej i efektywnej mobilności - podsumowuje Ferdinand Butaš.

