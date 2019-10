Zmiana czasu na zimowy – co z tachografem?

W nocy z 26 na 27 października przestawiamy zegarki na czas zimowy (z godziny 3 na godzinę 2). Dla jednych to godzina więcej spania, a dla drugich pracy. Na co powinni uważać kierowcy, jeśli w godzinach pomiędzy 2, a 3-cią będą prowadzić pojazd z tachografem? Co kierowcy, aby mieć pewność, że ewidencja czasu pracy będzie poprawna, a co najważniejsze zgodna z prawem?

Eksperci OCRK zaznaczają jednak, że do kwestii zmiany czasu należy podejść ostrożnie, aby nie wpaść w pułapkę. Cofnięcie czasu nie oznacza, że kierowca może jechać dodatkową godzinę ekstra czy, że może dłużej pracować. Należy przestrzegać wszystkich reguł jak dotychczas. Przykładowo od rozpoczęcia do zakończenia pracy kierowcy (w przypadku odpoczynku dziennego skróconego) nie może minąć więcej niż 15 godzin – podczas kontroli będzie liczony rzeczywisty upływ czasu. Oznacza to, że jeśli kierowca rozpocznie pracę o godzinie 20:00 w sobotę (26 października 2019) to zakończenie pracy przypada najpóźniej na godzinę 10:00 w niedzielę. Jest to wyjątek ze względu na zmianę czasu, gdyż w inne dni mógłby pracować do 11-tej.Czytaj także: UE wprowadza tachografy 4.0. W ubiegłym roku przeprowadzone zostały otwarte konsultacje publiczne, w wyniku których zdecydowana większość respondentów (84%) opowiedziała się za rezygnacją ze zmiany czasu. Jako główny przyczynek wskazywano negatywne doświadczenia ze zmianami czasu (76% wszystkich odpowiedzi). Konsultacje odbyły się na ogromną skalę – wzięło w nich udział aż 4,6 mln obywateli państw członkowskich. W efekcie głosowania KE zajęła się przygotowaniem projektu zakładającego rezygnację ze zmiany czasu. Został on przekazany państwom członkowskim we wrześniu 2018 r. i zakładał rezygnację ze zmian czasu od 1 kwietnia 2019 r., z możliwością dokonania jeszcze dodatkowej zmiany czasu jesienią w 2019 r. przez państwa, które ostatecznie zdecydują się na czas zimowy. W marcu 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził przepisy znoszące zmianę czasu w państwach unijnych od 2021 roku. Wydawałoby się więc, że wszystko jest na najlepszej drodze do przyjęcia stałego czasu. Jednak w Radzie UE zdecydowana większość stolic nie popiera tego pomysłu. Pomimo że propozycja KE zakładała przeprowadzenie zmian w sposób skoordynowany między sąsiadującymi krajami, to stolice przekonują, że taka operacja jest trudne z punktu widzenia niektórych sektorów gospodarki. Projekt został ostatecznie zamrożony i obecnie jest rozpatrywany na poziomie grup roboczych.