Zmiana kolejowego rozkładu jazdy wchodzi w życie 29 sierpnia

Korekta kolejowego rozkładu jazdy wejdzie w życie w niedzielę 29 sierpnia tego roku i będzie obowiązywać do 6 listopada 2021 r. - poinformowały PKP Intercity. To czwarta korekta, z pięciu zapowiedzianych na ten rok.

Jak informuje przewoźnik, korekta rozkładu zapewni optymalne kursowanie pociągów PKP Intercity na liniach kolejowych, na których będą prowadzone prace inwestycyjne.

Z informacji PKP Intercity wynika, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na stacji Warszawa Zachodnia, zostały połączone relacje wybranych pociągów. Dotyczy to m.in. pociągów pomiędzy Warszawą i Bydgoszczą kursujących trasą zmienioną przez Iławę Główną oraz składów kursujących pomiędzy Warszawą a Lublinem, które będą połączone z wybranymi pociągami do/z Łodzi Fabrycznej lub do Wrocławia.

Z kolei w związku z pracami na linii Poznań - Szczecin, łączący Szczecin z Warszawą pociąg EIC Chrobry pojedzie w skróconej relacji z Pomorza Zachodniego do Zbąszynka, a na odcinku Zbąszynek - Warszawa będzie kursować jako grupa wagonów przełączana do składu EIC Varsovia.

Pociąg IC Lubuszanin kursujący między Zieloną Górą a Chełmem będzie jeździć w skróconej relacji Warszawa - Chełm - Warszawa, a od 1 września do 18 października mieszkańcy Chełma zyskają możliwość bezpośredniego dojazdu do Kołobrzegu i Piły dzięki wydłużeniu relacji składu TLK Zamoyski.

Z uwagi na prowadzone prace na Warszawskim Węźle Kolejowym także pociąg TLK Słupia z i do Kołobrzegu będzie mieć skróconą relację do Warszawy (nie będzie dojeżdżał do stacji Łódź Fabryczna).

Jak podaje przewoźnik, dzięki otwarciu zmodernizowanej linii nr 8 na odcinku Warka - Radom część pociągów wróci na najkrótszą trasę między Warszawą a Radomiem. Kursujące między Krakowem a Olsztynem pociągi IC Żeromski, IC Kolberg, IC Orłowicz oraz IC Witos relacji Warszawa - Przemyśl - Warszawa i TLK Ustronie relacji Kołobrzeg - Kraków będą jeździć przez Warszawę Służewiec, Piaseczno i Warkę.

Od 29 sierpnia zmienionymi trasami będą jeździć także trzy pociągi kursujące z i do Gdyni m.in. łączący Trójmiasto z Katowicami TLK Doker na odcinku Łódź Widzew - Bydgoszcz pojedzie przez Pabianice, Inowrocław, pomijając m.in. Zgierz, Kutno, Włocławek i Toruń.

Przewoźnik zapowiada, że pociąg IC Panorama będzie mieć dodatkowy postój na stacji Opoczno Południe, dzięki czemu mieszkańcy miasta zyskają możliwość bezpośredniego dojazdu do Warszawy i Wrocławia.

Ze względu na prowadzoną modernizację linii kolejowych od 1 września pomiędzy Krakowem a Zakopanem wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi TLK Karpaty, TLK Małopolska, IC Malinowski oraz IC Sukiennice.

Prace inwestycyjne prowadzone na Warszawskim Węźle Kolejowym mają wpływ na kursowanie kilkudziesięciu składów jeżdżących do i ze stolicy. Część pociągów zacznie jeździć przez stację Warszawa Gdańska, część zaś powróci do kursowania przez Warszawę Wschodnią, Centralną i Zachodnią.

Szczegółowe informacje o zmianach w rozkładzie jazdy PKP Intercity można uzyskać na stronie www.intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). Ponadto do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni, którzy 29, 30 i 31 sierpnia br. na dworcach w największych miastach Polski pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

