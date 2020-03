Zmiana organizacji ruchu na A4. Trwa budowa węzła

We wtorek 3 marca została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku 800 m autostrady A4 pomiędzy miejscami obsługi podróżnych Podłęże a Zakrzów. Aby wykonać pasy włączenia i wyłączenia ruchu z budowanego węzła Niepołomice na autostradę zwężono pasy ruchu A4, odpowiednio dla pasa lewego do 2,75 m z wyłączeniem na nim ruchu pojazdów ciężarowych oraz pasa prawego do 3,5 m.