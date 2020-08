Zmiana technologii myta to ukryty koszt dla przedsiębiorców

Zmiana technologii poboru e-myta na satelitarną rejestrację przejazdów oznacza nowe koszty. Oprócz wydatków na wdrożenie technologii, odejście od obecnego systemu oznacza ukryte wydatki firm przewozowych. Eksperci z Instytutu Biznesu ostrzegają, że KAS, nowy zarządca e-myta, na razie zapowiada wzrost kosztów, a nie przychodów.

"KSPO to system poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W 2011 r. zastąpił nieefektywne winiety. Początkowo zajmowała się nim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która deklarowała objęcie systemem ok. 7 tys. km dróg krajowych i autostrad. Do 2018 r. udało się objąć opłatami od ciężarówek niecałe 4 tys. km. W listopadzie 2018 r. zarząd nad systemem przejął Generalny Inspektorat Transportu Drogowego. Od tego momentu, żadna nowa droga nie została objęta opłatami. Dodawanie nowych dróg do systemu jest jedyną możliwością zwiększania przychodów skarbu państwa poprzez myto, tymczasem poprzednie instytucje państwowe zaniedbywały ten aspekt. Szacuję się, że przez brak rozszerzeń systemu od 2018 r. państwo polskie straciło ok. 3 mld zł. Te środki pochodziłyby nie tylko z opłat polskich obywateli, ale w dużej części od przewoźników zagranicznych, którzy traktują Polskę jako kraj tranzytowy – zwraca uwagę Instytut Biznesu.KAS na razie nie podaje swoich planów w kwestii zwiększenia przychodów z systemu. Jedyna deklaracja nowego zarządcy KSPO dotyczy zmiany technologii na satelitarny pobór opłat, a więc zwiększenia wydatków.Całkowita niewiadomą pozostaje sposób poboru opłat od aut osobowych na państwowych odcinkach autostrad. W zeszłym roku minister infrastruktury zapowiedział, że zlikwiduje bramki z inkasentami na rzecz skanowania tablic rejestracyjnych. GITD nie dokończyło jednak przetargu na tę technologię, przez co kierowcy są narażenie na korki na placach poboru opłat przed wjazdem na autostrady.