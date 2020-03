Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity

Od niedzieli zacznie obowiązywać zmieniony rozkład jazdy pociągów pasażerskich. Będzie obowiązywać do 13 czerwca. Korekta ta ma zapewnić optymalne kursowanie pociągów podczas kolejnych realizowanych modernizacji linii kolejowych, informuje ich zarządca PKP PLK.

Węzeł warszawski

Zmiany w południowej Polsce

Zmiany w województwie warmińsko-mazurskim

Od 16 maja EIC Chrobry relacji Warszawa - Szczecin - Warszawa oraz TLK Podlasiak relacji Suwałki - Szczecin - Suwałki pojadą przez stację Poznań Franowo.Z powodu rozpoczęcia przebudowy linii Zbąszynek - Czerwieńsk, dla pasażerów sześciu pociągów PKP Intercity na odcinku Zielona Góra - Zbąszynek będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.Z powodu robót na tym węźle, pociągi PKP Intercity w kierunku Trójmiasta, Kołobrzegu i Olsztyna będą jechał do 10 minut dłużej.Pociąg TLK Ustronie, łączący Kraków z Kołobrzegiem, pojedzie przez stację Warszawa Gdańska i Warszawa Zachodnia (peron 8).Pociągi TLK Wybicki i TLK Pułaski z Krakowa do Świnoujścia, będą kursować przez Kraków Płaszów, z pominięciem stacji Kraków Główny.Na linii do Zakopanego, na odcinku Chabówka - Zakopane - Chabówka, kontynuowana będzie zastępcza komunikacja autobusowa.Pociąg IC Oscypek relacji Warszawa - Zakopane - Warszawa pojedzie trasą zmienioną przez Andrychów, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską. Na pomijanym fragmencie PKP Intercity uruchomi zastępczą komunikację autobusową (ZKA).Od 14 do 30 kwietnia 2020 roku oraz od 4 do 8 maja 2020 roku, pociągi TLK Szyndzielnia, TLK Halny i TLK Klimczok, na odcinku Żory - Czechowice-Dziedzice, pojadą trasą okrężną przez Chybie, pomijając postój w Pszczynie, do której pasażerowie będą mogli się dostać autobusem ZKA.Pierwsze efekty prac między Krakowem a Katowicami pozwoliły zwiększyć od grudnia 2019 roku z jednego do ośmiu liczbę połączeń między miastami. Jednak skład TLK Wielkopolanin relacji Kraków -Poznań pojedzie trasą zmienioną przez Skawinę, Spytkowice i Dwory, omijając Jaworzno Szczakową, Trzebinię i Krzeszowice.Ze względu na prace torowe pomiędzy Olsztynem a Malborkiem, sześć pociągów PKP Intercity (TLK Rybak, IC Żuławy, IC Gryf, TLK Bryza, TLK Branicki i IC Mamry) pojadą trasą zmienioną przez Iławę. PKP Intercity uruchomi ZKA do pomijanych ze względu na wymuszony objazd stacji: Elbląg, Morąg i Pasłęk.Pociągi IC Stańczyk relacji Szczecin - Olsztyn -Szczecin i TLK Nogat relacji Warszawa - Olsztyn - Warszawa dojadą do Gutkowa, a dalej do Olsztyna za pośrednictwem ZKA.