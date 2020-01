Zmodernizowane wagony PKP Intercity już na torach. Pół roku przed terminem

Z Warszawy Wschodniej odjechał dziś (15 stycznia) do Szczecina pociąg pasażerski PKP Intercity, w którego składzie był 90. gruntownie zmodernizowany wagon typu 111A (po modernizacji – 174A). W ten sposób dobiegł końca kolejny kontrakt tego przewoźnika z H. Cegielski - Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu.

Wykorzystanie nowego taboru

- Dzięki zastosowaniu nowoczesnych wózków typu 25AN4 te wagony, których homologacja przewidywała prędkość do 140 km/h, będą mogły jeździć w składach rozwijających prędkość do 160 km/h – powiedział Hubert Stępniewicz, prezes zarządu H. Cegielski FPS. – Dzięki temu skróci się podróż, a pociągi będą mogły jeździć z większą częstotliwością.Nowoczesne wózki zapewnią też znaczne wygłuszenie wagonu podczas jazdy.Każdy wagon 174A ma nowe, wygodniejsze fotele, klimatyzację, gniazdka do prądu, dostęp do wi-fi, czyli bezprzewodowego Internetu, a wzmacniacze sygnału komórkowego pozwolą na swobodną rozmowę na całych trasach. Nowoczesne toalety mają obieg zamknięty (można korzystać podczas postoju pociągu).Prezes Stępniewicz przypomniał, że modernizacja wagonów była „bardzo złożonym zadaniem”. Każdy odnowiony wagon składa się z 3600 różnych elementów. To wykonawca zaprojektował i wyprodukował 180 wózków nowego typu. Łącznie zużyto ponad 1 mln metrów okablowania różnego rodzaju.Projekt zrealizowano z poszanowaniem środowiska, np. użyte okablowanie jest wolne od halogenu, kadmu i metali ciężkich, do malowania użyto zaś przyjaznych środowisku farb wodnych.Zmodernizowane 90 wagony już jeżdżą lub będą jeździły na trasach:- Szczecin – Trójmiasto – Olsztyn – Białystok,- Wrocław (część z Zielonej Góry) – Poznań – Gdynia/Olsztyn-Białystok,- Kraków/Lublin – Katowice – Wrocław – Zielona Góra – Szczecin – Świnoujście,- Przemyśl – Lublin – Warszawa – Bydgoszcz – Gdynia/Piła – Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski,- Suwałki – Białystok/Lublin – Warszawa – Poznań – Szczecin/Gorzów Wlk./Zielona Góra.Jak informuje przewoźnik, od 27 stycznia zmodernizowane wagony będą włączone także do składu IC Zielonogórzanin w relacji Warszawa – Zielona Góra – Warszawa.Patrz też: PKP Intercity rośnie i nie boi się konkurencji