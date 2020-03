ZMPD: tarcza antykryzysowa niewystarczająca dla transportu drogowego

Przygotowana przez rząd tzw. tarcza antykryzysowa omija problemy transportu drogowego - wskazało we wtorek Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Transportowcy nie wykluczają protestów.

Według ZMPD w skali problemu propozycje wsparcia są dla tej branży zdecydowanie niewystarczające. "Nie dają one szans na przetrwanie przez nasze firmy epidemii i nie gwarantują ciągłości dostaw towarów niezbędnych do funkcjonowania ludzi oraz państwa" - czytamy w komunikacie Zrzeszenia.

Branża działa w szczególnie trudnych warunkach - dodano. "Od wysłuchania naszych argumentów przez rządzących bardzo wiele dziś zależy. Nie chcemy protestować ani blokować dróg, dzisiaj nie pora na takie działania" - podkreślono.

Zrzeszenie organizuje ogólnopolską kampanię informacyjną "Tarcza nie wystarcza".

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest stowarzyszeniem istniejącym od 1957 roku. Skupia około 4 500 przewoźników - zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, do których należy większość spośród niemal 200 000 pojazdów, tworzących polską flotę przewozów międzynarodowych.

Rządowy pakiet rozwiązań, mających ograniczyć negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa, jest obecnie konsultowany i pod koniec tego tygodnia ma być rozpatrywany przez Sejm, jak wynika ze wstępnego harmonogramu izby. W sobotę projektowane rozwiązania trafiły do członków Rady Dialogu Społecznego.

18 marca br. odbyła się Rada Gabinetowa, poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.



Premier: zrobię wszystko, by jak najłagodniej przeprowadzić Polskę przez czas perturbacji ekonomicznych