Znaczny wzrost przewozów towarowych na katowickim lotnisku

Blisko 14 tys. ton lotniczego frachtu przeładowano w pierwszej połowie br. na lotnisku Katowice. To wynik o ponad 50 proc. lepszy niż w I poł. ub. roku i najlepszy ze wszystkich krajowych portów regionalnych.

Jak wynika z informacji Piotra Adamczyka z biura prasowego Katowice Airport, na pokładach samolotów towarowych z i do Pyrzowic przewieziono w I poł. 2021 r. 13 816 ton cargo, to jest o 4745 ton więcej (o 52,3 proc.) w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

Władze Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, akcentują, że jest to największy regionalny port towarowy w Polsce. W 2020 r. z i do Katowice Airport przewieziono rekordowe 20 369 ton frachtu. Prognoza na 2021 r. zakłada obsłużenie ponad 30 tys. ton ładunków.

GTL wskazuje przy tym na rozwijaną tam od 2007 r. bazę infrastrukturalną cargo. Gdy ponad dekadę temu rozpoczynała się rozbudowa lotniska, firmy kurierskie obsługiwały rocznie ok. 8 tys. ton cargo.

Oddana do użytku w 2015 r. droga startowa o długości 3200 metrów, z II kategorią operacji lotniczych do lądowań i niskimi minimami LVP (Low Visibility Procedures - procedury niskiej widoczności) do startów, daje przewoźnikom cargo pewność, że w bardzo złych warunkach atmosferycznych ich samoloty wylądują lub wystartują, zapewniając czasowe dostawy.

W 2016 r. uruchomiony został nowy terminal cargo o powierzchni 12 tys. mkw. Otwarto przed nim nową płytę postojową dla frachtowców. W 2017 r. rozpoczęła się jej dwuetapowa rozbudowa, którą zgodnie z planem zakończono pod koniec 2019 r.

Obecnie na płycie postojowej przed terminalem towarowym znajduje się 10 stanowisk dla samolotów kodu C, czyli typu Boeing 737/Airbus A320. Płyta jest tak zaprojektowana, że w razie potrzeby można na niej swobodnie obsługiwać także większe maszyny, jak np. Boeing 747-8F.

Liczba miejsc postojowych na płycie cargo zabezpiecza potrzeby rozwoju firm kurierskich na najbliższe lata. W związku z tym, że prognozy wskazują na dalsze wzrosty przewozów w Pyrzowicach, rozpoczęto jednak prace nad projektem drugiego terminalu cargo.

Służby prasowe Katowice Airport wskazują, że jest to jedyne regionalne lotnisko w Polsce z ośmioma regularnymi trasami cargo w siatce połączeń. To stamtąd firmy kurierskie specjalizujące się w lotniczym frachcie obsługują południową Polskę, a także wybrane regiony Czech i Słowacji.

Są to: Cagliari - KTW - Paryż (Amazon), Frankfurt - KTW - Frankfurt (Lufthansa Cargo/RFS), Kolonia/Bonn - KTW - Kolonia/Bonn (Amazon), Kolonia/Bonn - KTW - Kolonia/Bonn (UPS), Liege - KTW - Gdańsk - Ryga - Liege (TNT), Lipsk - KTW - Lipsk (DHL Express), Paryż - KTW - Paryż (FedEx) i Wiedeń - KTW - Wiedeń (Lufthansa Cargo/RFS).

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest też krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl