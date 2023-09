Znamy finalną datę przejścia kolei na cyfrowe radioodbiorniki

Do końca przyszłego roku, a może nawet wcześniej nastąpi na polskiej kolei wymiana analogowych urządzeń nadawczo-odbiorczych na cyfrowe. Zapowiedział to w rozmowie z WNP.PL prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Sprawa wymiany łączności kolejowej z analogowej na cyfrową stała się pilną potrzebą o po serii nieuzasadnionych zatrzymań pociągów, do której doszło w ostatnich dniach sierpnia w różnych rejonach Polski. Sprawcy robili to, używając w sposób nieuprawniony kolejowego sygnału radiostop. Proceder ten nie wymaga specjalnych umiejętności ani sprzętu, ponieważ propagacja sygnału, który zatrzymuje pociągi, odbywa się analogowo w paśmie 150 Mhz. Do zatrzymania składu wystarcza więc standardowy radiotelefon. W przeszłości zatrzymywali w ten sposób pociągi złodzieje węgla, a w ostatnich latach odnotowywano po kilkaset przypadków nieuprawnionego użycia radiostopu. W sierpniu uwagę opinii publicznej przyciągnęło to, że w jednym przypadku, zatrzymując pociąg, sprawcy nadali rosyjski hymn i przemówienie Władimira Putina.

Ponad połowa urządzeń radiowych jest już wymieniona

PKP PLK podkreśla, że radiostop nie jest elementem sterowania ruchem kolejowym. Potrzebny jest ze względów bezpieczeństwa. W razie zagrożenia zarządzający ruchem i jego uczestnicy mogą zatrzymać pociągi. Liczne przypadki jego nieuprawnionego użycia mogą doprowadzić jednak do opóźnień i negatywnych odczuć podróżnych. Dlatego PKP PLK zapowiada przyspieszenie wymiany urządzeń nadawczo-odbiorczych na cyfrowe, co powinno poważnie utrudnić nieuzasadnione zatrzymywanie pociągów. Sygnał ma być zakodowany, będzie też możliwość jego częstej zmiany.

- Wymianę systemu z analogowego na cyfrowy rozpoczęliśmy już w 2012 r. Ten proces prowadzony jest u nas, czyli u zarządcy infrastruktury, na posterunkach ruchu, ale wymiana urządzeń musi też zostać przeprowadzona przez przewoźników w należących do nich lokomotywach. Na posterunkach wymieniliśmy już pięćdziesiąt kilka procent urządzeń, a w przypadku taboru ten wskaźnik to niecałe 60 proc. - powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK, w rozmowie z WNP.PL podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Finalna data do koniec 2024 r., ale wymiana powinna się zakończyć wcześniej

Jak dodał, PKP PLK chce do końca 2024 r. zakończyć wymianę wszystkich urządzeń na posterunkach ruchu na cyfrowe. Taki sam termin podają przewoźnicy.

- Koniec 2024 r. to data finalna. Zakładamy jednak, że wymiana powinna się zakończyć znacznie wcześniej - powiedział Ireneusz Merchel.

Zdecyduje dostępność urządzeń. Na rynku jest czterech producentów. Być może procedura przetargowa będzie tak skonstruowana, żeby każdy mógł dostarczać swoje urządzenia. Mogłoby to przyspieszyć proces ich wymiany.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl