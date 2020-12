Znane olbrzymy idą w odstawkę. Tymi samolotami już nie polecimy

W lotnictwie dla wielu linii rok 2020 stał pod znakiem pożegnań. Sentymentów nie było, firmy walczyły o przetrwanie.

Airbusy też niechciane

Cały świat robi porządki

Będzie wysyp okazji

W ogóle pandemia przyspieszyła selekcję. Linie lotnicze pozbywają się tych maszyn, dla których nie widzą przeszłości. Prym na tej liście wiodą Boeingi B747. Popularne Jumbo-jety przez lata były synonimem wielkości linii i prawdziwymi wołami roboczymi wielu przewoźników. Teraz, zbyt drogie w utrzymaniu, zbyt mało dochodowe i często już mocno zużyte, są spisywane ze stanu flot.Oprócz Lufthansy (choć młodszy model pozostanie we flocie przewoźnika) całkowicie z Boeingów B747 zrezygnowały linie British Airways. Chodzi o niebagatelną liczbę 30 maszyn, z których część już została złomowana.Z dwoma ostatnimi wielkimi Boeingami pożegnał się również holenderski KLM. Przewoźnik oddał je na przechowanie, zarazem informując, że kończy z użytkowaniem tego modelu samolotu. Tym samym po 49 latach z floty przewoźnika definitywnie zniknął B747.Pierwszego grudnia ostatni B747 został skreślony z floty brytyjskich linii Virgin Atlantic. Miesiąc wcześniej linia to samo zrobiła z dwoma innymi egzemplarzami tego modelu.Równie długo, co Holendrzy, B747 użytkowali Australijczycy. Początkowo wycofanie maszyn z użytkowania planowano na 2021 rok. Jednak zapaść lotnictwa z powodu COVID-19 przyspieszyła ten krok. Zamiast planowanej wielkiej fety, odbyło się skromne tylko pożegnanie.Wiele wskazuje, że w przyszłym roku polecieć jako pasażer B747 będzie już bardzo trudno. Pojedyncze egzemplarze będą głównie we flotach azjatyckich przewoźników. Jednak paradoksalnie Jumbo-jeta będzie łatwiej zobaczyć na niebie, niż wiele innych maszyn. B747 jest wciąż bardzo popularny jako maszyna towarowa.Jednak problem nie dotyczy bynajmniej tylko maszyn Boeinga.Nie inaczej rzecz ma się z Airbusami A340. Na przykład średnia ich wieku we flocie Lufthansy to ponad 18 lat. Samoloty miały być sukcesywnie wycofywane z użytkowania, jednak pandemia ten proces przyspieszyła.Natomiast raczej na pewno do służby w Lufthansie powrócą jeszcze największe maszyny pasażerskie – Airbusy A380. Niemiecki przewoźnik ma ich 14, wszystkie są zakonserwowane i czekają na lepsze czasy. Za pozostawieniem ich w służbie przemawia stosunkowo niski wiek maszyn. Najstarsza liczy bowiem 10 lat, dwie mają zaś tylko 5 lat.Takich sentymentów nie ma główny promotor A380, francuskie linie Air France. 9 z 10 posiadanych A380 już zostało skreślonych ze stanu floty przewoźnika. Jeden olbrzym jest zaparkowany, ale czy wróci do służby? To raczej wydaje się być wątpliwe. O tym, jak dotkliwa jest pandemia dla linii i jakie one mają problemy, może świadczyć średnia wieku wycofanych Airbusów A380 Air France, wynosząca dość skromne 10,8 roku.To także pokaz, że sentymentów nie ma. Francuzi pozostawili bowiem wciąż w służbie aż 70 Boeingów 777 (16 zaparkowanych), o średniej wieku ponad 15 lat. Po prostu w realiach pandemii lepsze są mniejsze maszyny wykorzystujące tylko dwa silniki.Pandemię na porządki wykorzystał też czołowy amerykański przewoźnik, dysponujący flotą 871 samolotów American Airlines. Ku zaskoczeniu wielu analityków, firma już w pierwszym etapie pandemii zaparkowała, teraz pozbyła się wszystkich szerokokadłubowych Airbusów A330. Chodzi o 24 maszyny w wieku od dwudziestu do siedmiu lat.Decyzja AA podyktowana jest chęcią pozbycia się zużytych już samolotów, ale także unifikacją typów maszyn. Wraz z pozbyciem się ostatniego A330, we flocie samolotów szerokokadłubowych przewoźnika są wyłącznie samoloty produkcji Boeinga.Niejako przy okazji American Airlines pozbyły się także ostatnich Boeingów 757.Pandemia koronawirusa dotknęła cały świat. Porządki trwają więc także na najszybciej rosnącym rynku lotniczym na globie – Azji. Ciekawym przykładem są linie Cathay Pacific z Hong Kongu. Przewoźnik dysponuje flotą 156 maszyn. Ponad połowę, bo aż 84, uziemił. Bez zmian pozostawiono tylko Boeingi 747, jednak Cathay wykorzystuje wyłącznie maszyny w wersji towarowej, a ponieważ zapotrzebowanie na usługi cargo jest bardzo duże, te maszyny mają zapewnioną przyszłość.Inaczej rzecz ma się z maszynami pasażerskimi. Firma znajduje się w trudnej sytuacji i wiele wskazuje, że będzie chciała odchudzić swoją flotę. Także i tu spekuluje się o wycofaniu Airbusów A330.W ogóle to, kto ile samolotów zaparkował i jakie ma wobec nich plany, świetnie ilustruje także, jak poradzono sobie ze skutkami koronawirusa i czy gospodarka wróciła na normalne tory. Przykładem może być Air China – narodowy przewoźnik Chin, a wiec kraju, gdzie koronawirus pojawił się jako pierwszy.Z 848 maszyn grupy uziemiono zaledwie 69. Z tego 30 to Boeingi 737 Max, a więc maszyny uziemione ze względów bezpieczeństwa. Analitycy uważają, że pozostałe uziemienia to raczej efekt przeglądów, remontów itd. Koronawirus na Air China praktycznie nie ma wpływu.A jak poradziły sobie linie w krajach, które koronawirusa pokonały bardzo dobrze? Dwaj przewoźnicy koreańscy, Korean Airlines i Aisana mają odpowiednio uziemione 33 i 20 proc. floty. Jednak następstwem pandemii nie będzie wycofywanie maszyn, ale połączenie obu przewoźników.Jeszcze lepiej funkcjonują przewoźnicy z Tajwanu. Tamtejsi przewoźnicy Eva Air i China Airlines wykorzystują około 85 proc. posiadanej floty.Na koniec trochę o naszym LOT. Z 74 maszyn przewoźnika zaparkowane zostało 20, z tego 6 to Boeingi 737 Max. Jednak ze względu na nowe odmiany wirusa i obawy z tym związane, może się okazać, że uziemione zostaną jeszcze dodatkowe maszyny.Jakie będą następstwa koronawirusa? Oprócz bankructw, pogorszonej kondycji ogromnej rzeszy przewoźników, także to, że na rynku pojawi się bardzo dużo znajdujących się w lepszym lub gorszym stanie samolotów.Przykładem mogą być Airbusy A330 American Airlines. Są tam maszyny mające już dwie dekady służby, a na które raczej nikt się nie skusi. Są tam także jednak i egzemplarze mające zaledwie 6 lat. Te raczej na pewno znajdą klienta, choć trudno powiedzieć, jak szybko.Tak gwałtowne wycofywanie przez linie lotnicze niektórych modeli maszyn oznacza problemy dla producentów części zamiennych. Może się okazać, że ze względu na szybsze złomowanie maszyn, niektóre nie będą już potrzebne.W ogóle analitycy spodziewają się znacznych przecen na rynku, a niektóre maszyny mogą się okazać niesprzedawalnymi lub zmieniać właściciela w cenie złomu.Przykładem, jak tani – bo kłopotliwy w utrzymaniu – może być starszy samolot, są A340-200 w barwach rządu francuskiego. Cena wywoławcza za maszynę zdatną do lotu to 80 tys. euro. Mówimy o samolocie mogącym przewozić ćwierć tysiąca ludzi.