Znika połączenie z Polską. W Anglii zamykają lotnisko

Właściciel lotniska w Doncaster Sheffield nie przyjął pomocy finansowej oferowanej przez władze lokalne w celu utrzymania obiektu. Lotnisko zostanie zamknięte już za miesiąc.

Lotnisko Doncaster Sheffield Airport (DSA) położone w południowej Anglii i zatrudnia 800 osób, zostanie zamknięte do końca października. Lotnisko to obsługuje linie lotnicze Wizz Air oraz operatora turystycznego TUI do takich miejsc jak Wyspy Kanaryjskie, Baleary, Grecja, Turcja, Polska i Kraje Bałtyckie.

Ta decyzja spotkała się ze stanowczą reakcją władz lokalnych, które skłonne były przekazać publiczną pomoc finansową, która miała utrzymać lotnisko do końca roku.

Właściciel lotniska obawia się biznesowych konsekwencji utrzymania przy życiu lotniska

Właściciel lotniska Peel Group argumentowała swoja decyzję o zakończeniu działalności tym, że nie ma zainteresowanych inwestorów działalnością tego obiektu, który przynosi straty. Pomoc publiczna mogłaby pokryć ewentualne straty związane z działalnością lotniska. Jednakże, wobec braku perspektyw biznesowych dla tego przedsięwzięcia, zarząd Peel Group nie zdecydował się przyjąć publicznej pomocy i zdecydował o zamknięciu lotniska z końcem października.

Ta decyzja jest również niekorzystna dla linii lotniczych. Tui zapowiedziała, że będzie obsługiwała pasażerów do ostatniego planowanego lotu 4 listopada.

