Znika wąskie gardło kolejowe między Warszawą a Radomiem

W niedzielę, 29 sierpnia, pociągi z Warszawy do Radomia pojadą po dwóch torach na całej linii numer 8. Odcinek od Lesiowa do Radomia był ostatnim, na którym ruch odbywał się jednym torem, a do niedawna - komunikacją zastępczą. PKP PLK zakończyły i na nim roboty.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl