Znów zator w Kanale Sueskim. Masowiec opóźnił ruch 21 statków

Masowiec M/V Glory osiadł w poniedziałek na mieliźnie w Kanale Sueskim, zakłócając tym samym ruch na tej kluczowej dla światowego handlu drodze morskiej - poinformowało przedsiębiorstwo Leth Agencies, operator statków przepływających przez Kanał Sueski.

M/V Glory został już ściągnięty z mielizny - przekazało w późniejszym komunikacie Leth Agencies. 21 statków płynących w kierunku południowym wznowi przepływ przez kanał z niewielkimi opóźnieniami.

M/V Glory jest masowcem, co oznacza, że przewozi nieopakowane ładunki, takie jak zboża. Jest o połowę krótszy niż Ever Given, 400-metrowy kontenerowiec, który zablokował Kanał Sueski na prawie tydzień w 2021 roku. Ever Given utknął m.in. dlatego, że był dłuższy niż szerokość kanału.

Otwarty w 1869 r. Kanał Sueski to kluczowe połączenie morskie dla transportu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przewozu ładunków. Przepływa przez niego ok. 10 proc. towarów transportowanych na świecie drogą morską. W 2015 roku rząd prezydenta Egiptu Abdela Fattaha al-Sisiego zakończył znaczną rozbudowę kanału. Po incydencie z 2021 roku z udziałem kontenerowca rozpoczęto dodatkowe poszerzanie i pogłębianie południowej część drogi wodnej.

