Znowu stanęły pociągi. O problemie wiedzieliśmy już wcześniej

Nieuprawnione użycie sygnału radiostop po raz kolejny zatrzymało pociągi w Polsce, rodząc pytania o poziom zabezpieczeń na kolei. Tymczasem o tego typu problemach na polskich torach alarmowano już wcześniej.

We wtorek, 29 sierpnia po raz kolejny nieuprawnione nadanie sygnału radiostop zatrzymało pociągi na polskich torach.

Mechanizm działania radiostopu jest jawny. Można się z nim zapoznać w dzienniku urzędowym. Do nielegalnego czynu sprawcy używają prostych nadajników radiowych.

Wcześniej po proceder sięgali np. złodzieje, którzy zatrzymywali pociągi w trasie, by zrzucić z wagonów węgiel na nasyp kolejowy.

Branża znała świetnie sprawę. Rozwiązaniem problemu miała być cyfryzacja kolejowej łączności. Odwleka się ona jednak w czasie.

Po weekendowych zatrzymaniach pociągów przez nadanie sygnału radiostop kolejne tego typu przypadki budzą pytania o poziom zabezpieczeń na polskich torach. Według ustaleń rmf24.pl, we wtorek. 29 sierpnia znów z tego powodu stanęły pociągi. Do pierwszego incydentu w województwie łódzkim doszło okołó godz. 5.30 rano. Wtedy ktoś bezprawnie użył sygnału radiostop w Gomunicach. Sytuacja powtórzyła się niespełna 20 minut później, o godz. 5.52, kiedy to sygnał odebrano w nastawni Łódź-Kaliska. W tym przypadku nie doszło do zatrzymania pociągów.

PKP PLK uspokaja w swoim raporcie, że sieć kolejowa w Polsce jest stale monitorowana, a w razie pojawienia się wydarzeń wpływających na kursowanie pociągów będą podejmowane czynności zmierzające do ich jak najszybszego wyeliminowania przez służby techniczne.

Cały czas pracuje specjalny zespół składający się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, który na bieżąco monitoruje sytuację oraz czuwa nad bezpieczną i sprawną organizacją ruchu pociągów.

Wydarzenia z wtorku burzą obraz spokojnego poniedziałku, kiedy koleją podróżowało się po Polsce bez przeszkód. Reporter WNP.PL przejechał pociągiem trasy Katowice - Zduńska Wola i Warszawa - Katowice płynnie. Jeśli nie liczyć kilkuminutowych opóźnień, które na trasach dalekobieżnych są normą, wszystko odbyło się zgodnie z planem. Spokojnie było też w kolejowym transporcie towarowym. Prezes PKP Cargo Dariusz Seliga powiedział w rozmowie z WNP.PL, że nieuprawione nadawanie sygnału radiostop nie wpłynęło na działalność operacyjną spółki. Sprawcom udało się zatrzymać chwilowo jeden, dwa pociągi.

Sprawa radiostopu to nie atak hakerski, wcześniej robili tak złodzieje węgla

Sprawa radiostopu - sygnału radiowego, który zatrzymuje pociągi w obszarze jego odbioru, stosowanego na kolei dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu - stała się głośna w całej Polsce. Wiele osób usłyszało o radiostopie po raz pierwszy. Tymczasem problemy z tą procedurą kolejową znane są w branży od lat.

Przypomnijmy, działający w oparciu o analogową łączność radiową na fali 150 MHz system umożliwia zatrzymanie będących w ruchu pojazdów trakcyjnych w miejscu, gdzie zachodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Jego uruchomienie następuje poprzez wciśnięcie przycisku "Alarm" kolejowego urządzenia łączności, które rozpoczyna wysyłanie drogą radiową specjalnego sygnału dźwiękowego - trzech następujących po sobie tonów o różnej częstotliwości, powtarzanych cyklicznie. Za pośrednictwem urządzeń samoczynnego hamowania pociągu następuje wówczas zatrzymanie wszystkich pojazdów trakcyjnych znajdujących się w zasięgu urządzenia.

Nie jest to żadna tajemnica. Jak podaje portal niebezpiecznik.pl, odpowiednia specyfikacja z podaniem częstotliwości dźwięków znajduje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Żeby nadać sygnał i zatrzymać pociąg, wystarczy radiotelefon i umiejętne użycie jego przycisków generujących dźwięki o określonej częstotliwości.

Po nielegalne użycie radiostopu sięgali złodzieje węgla. Proceder, który swoje nasilenie osiągnął 15-20 lat temu przede wszystkim w woj. śląskim, podlegał na zatrzymaniu pociągu i zrzuceniu węgla z wagonów na nasyp kolejowy, a potem jego wyzbieraniu. 13 lat temu głośna była sprawa maszynisty warszawskiego metra, który, znając procedurę, zatrzymywał pociągi po godzinach, „zabawiając” się zbudowaną przez siebie z pomocą internautów aparaturą. W kwietniu 2021 r., w szczycie pandemii, grubo przed wybuchem wojny na Ukrainie, opolska komenda Straży Ochrony Kolei otrzymała informacje o czterech przypadkach użycia przez osoby nieuprawnione sygnału alarmowego radiostop. W skali kraju odnotowano 60 tego typu incydentów.

O każdym nieuprawnionym użyciu radiostopu SOK informuje policję, a, jak informują portale zajmujące się techniką łączności, namierzenie nadajnika, który podaje sygnał, jest stosunkowo proste.

GSM-R zabezpieczony przed ingerencją osób niepowołanych

Koniec z takimi „zabawami” powinien był nadejść z wdrożeniem na polskiej kolei łączności cyfrowej GSM-R (Rail) w związku z koniecznością uruchomienia Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem (ETCS) poziomu 2.

- System cyfrowy zapewnia znacznie lepszą jakość połączenia. Ma to zasadnicze znaczenie nie tylko dla komfortu pracy maszynistów i dyżurnych, ale i dla bezpieczeństwa. Brak zakłóceń pozwala na szybkie i jednoznaczne zrozumienie ostrzeżenia lub polecenia. Może to być kluczowe dla uniknięcia wypadku. GSM-R, w przeciwieństwie do dotychczasowej łączności analogowej, nie ma charakteru rozgłoszeniowego. Oznacza to, że maszynista nie słyszy komunikacji między innymi maszynistami a dyżurnym, która może zaburzać koncentrację. Do prowadzącego pociąg dotrze jedynie ta informacja, która jest dla niego przeznaczona - pisał Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, cztery lata temu, a publikacja ta jest nadal dostępna na stronach UTK.

Jak zaznaczył, GSM-R jest zabezpieczony przed ingerencją osób niepowołanych. Wykluczone zatem będą wciąż występujące na polskiej sieci zatrzymania pociągów za pomocą nadania sygnału alarmowego przez radioamatorów.

Klucz do powodzenia sprawy leżał w sposobie migracji funkcjonalności łączności analogowej do systemu cyfrowego. Problem w tym, że GSM-R umożliwia wprawdzie wywołanie alarmowe, tzw. sygnał REC, ale nie zapewnia automatycznego zatrzymania pociągu, do czego przywykli polscy kolejarze. Dlatego Instytut Kolejnictwa zaproponował opracowanie nowego systemu hamowania obszarowego pod roboczą nazwą Radiostop 2.0, który nie będzie wymagał łączności w paśmie 150 MHz. Na wdrożenie tego rozwiązania wyrazili wstępną zgodę przedstawiciele Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Problemy z wdrożeniem radiostopu 2.0 i na budowach systemu łączności

Jak zauważa niedawny raport Najwyższej Izby Kontroli, 16 lutego 2021 r. został powołany w PKP PLK zespół ds. wdrożenia funkcjonalności hamowania obszarowego w sieci GSM-R, który do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie przedstawił żadnych rekomendacji.

Generalnie NIK zarzuca PKP PLK brak aktywności we wdrażaniu radiostopu 2.0. Krytyka zarządcy infrastruktury ma jednak swoje źródło w obawie, że wdrożenie systemu GSM-R bez radiostopu obniży poziom bezpieczeństwa ruchu na liniach kolejowych, a nie w tym, że dalsze utrzymywanie analogowego radiostopu może doprowadzić do celowego zakłócania ruchu pociągów.

Tymczasem projekt budowy systemu łączności cyfrowej utknął na mieliźnie i nic nie wskazuje na to, żeby polska kolej przeszła na nią zgodnie z planem w latach 2024/2025.

Sprawa napotkała liczne problemy techniczne podczas instalacji urządzeń GSM. Zamawiający i wykonawcy obarczają się wzajemnie winą za problemy. Skierowali wobec siebie roszczenia na łącznie ponad 6 mld zł. Wykonawcom chodzi o wydłużenie terminów realizacji kontraktu (mieli na to 62 miesiące od podpisania umowy), zwiększenie kwot należnych konsorcjum za realizację prac, waloryzację kontraktu zgodnie z jego warunkami, kontynuację realizacji kontraktu i ustaleń w tej mierze. Z kolei PKP PLK chodzi o kary umowne i odszkodowania. Państwowa spółka wyceniła swe roszczenia na 3,01 mld zł, a wykonawcy - na 3,05 mld zł.

Szerzej pisaliśmy o tym w artykule przedstawiającym raport NIK-u i odpowiedź PKP PLK.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl