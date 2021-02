ZUE przez dwa lata ma dbać o tramwaje we Wrocławiu

Spółka ZUE podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym we Wrocławiu umowę na konserwację i naprawę zwrotnic oraz torów tramwajowych. Wartość kontraktu to maksymalnie 18,5 mln zł netto. Umowa obejmuje okres od lutego 2021 r. do końca grudnia 2023 r.