Zwolnienia wśród pracowników Boeinga

Czołowy producent samolotów na świecie, amerykański Boeing zwolni 150 pracowników. Cięcia w zatrudnieniu dotkną jednak tylko pracowników działu finansowego.

Według Reutersa, firma planuje zredukować personel finansowy w USA o około 150 osób w ramach działań mających na celu uproszczenie struktury korporacyjnej.

Niektóre ze zlikwidowanych stanowisk mogą zostać odtworzone w Indiach. Jednak to najpewniej nie koniec zwolnień wśród pracowników firmy. Agencja spodziewa się, że firma może ogłosić kolejną redukcję etatów o podobnej wielkości w najbliższych nadchodzących miesiącach.

Co ciekawe według dokumentów Boeinga, od początku roku całkowity personel firmy powiększył się o około 10 tys. osób. Dotyczyło to jednak prawie wyłącznie pracowników działów produkcyjnych. Jest to związane ze zwiększonymi zakupami samolotów ze strony przewoźników lotniczych, oraz rosnącą sprzedażą sprzętu wojskowego.

Od początku 2022 roku kapitalizacja Boeinga spadła o 27,5 proc. do 86 miliardów dolarów, podczas gdy indeks S&P 500 stracił 19,1proc.

