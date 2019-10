Zwolniły wszystkie sektory światowej gospodarki morskiej

Międzynarodowa wymiana towarowa drogą morską straciła w 2018 r. rozpęd. Wolumen przewiezionych ładunków sięgał 11 mld ton, czyli wzrósł o 2,7 proc., w porównaniu z 4,1 proc. tempem wzrostu w 2017 r. oraz 3,1 proc. wzrostem światowego handlu towarowego. Spowolnienie transportu morskiego wpłynęło na prawie wszystkie pozostałe segmenty gospodarki morskiej, w tym działalność portów i przemysłu stoczniowego. Polska nadal nie występuje w zestawieniach prezentujących 25 lub nawet 35 państwa o największym udziale globalnym w sektorach morskich.

Niepewności i ryzyka

Własność statków

Podaż statków

Przemysł stoczniowy

Koncentracja w segmencie kontenerowym

Porty kontenerowe zwolniły

UNCTAD oczekuje, że w okresie 2019-2024 międzynarodowe przewozy towarów drogą morską będą rosły w średnim rocznym tempie po 3,5 procent. W szczególności będą one napędzane wzrostem przewozu towarów w kontenerach, suchych ładunków masowych oraz gazu.Jednak istnieje wiele ryzyk, które mogą spowodować wolniejsze jego tempo. Niektóre z nowych zaistniały już w 2019 r.Należą do nich zakłócenia w handlu i transporcie rudy żelaza spowodowane przez cyklon Veronica w Australii oraz katastrofę zapory Brumadinho w Brazylii (zalała złoża rudy Córrego do Feijão).Skomplikował się transport ropy naftowej, zarówno z powodu sankcji nałożonych na jej eksport z Iranu, jak i Wenezueli, a także decyzje o ograniczeniu wydobycia przez kraje ugrupowania OPEC. Może to także odbić się na spadek zamówień na tankowce.UNCTAD odnotowuje też pozytywne dla gospodarki morskiej zjawiska, jak: realizacja przez Chiny inicjatywy One Belt and Road, nowe dwustronne i regionalne umowy handlowe oraz potencjalne możliwości wynikające z transformacji światowej energetyki, stawiającej na większe zużycie (i obroty towarowe) gazem.Według stanu na 1 stycznia 2019 r. światowa flota liczyła 51 684 statków (pow. 1000 GT), których łączna nośność wynosiła 1,96 mld dwt i wzrosła o 2,61 proc. w porównaniu z początkiem 2018 r. Choć było to najwolniejsze tempo wzrostu od dekady, to w kilku sektorach transportu utrzymała się nadwyżka zdolności przewozowych statków nad popytem na usługi przewozu towarów.Połowa światowej floty statków (liczonej w dwt) przypadła na pięć krajów: Grecję (349,2 mln dwt – 17,8 proc. łącznej nośności; flota liczy 4533 statki), Japonię (225,1 mln dwt – 11,5 proc.), Chiny (206,3 mln dwt – 10,5 proc.), Singapur (121,5 mln dwt – 6,2 proc.) i Hongkong (98,1 mln dwt – 5 proc.). Tylko nieco mniej liczyła flota Niemiec (96,5 mln dwt), składająca się z 2 672 statków.Dane za ostatnie pięć lat wskazują, że Niemcy, Japonia i Republika Korei tracą udział w globalnej flocie, podczas gdy Grecja, Singapur, Chiny i Hongkong go zwiększają.Na 35. pozycji w zestawieniu UNCTAD jest Szwecja, mająca 298 statków o nośności 6,6 mln dwt. Na resztę świata przypada zaledwie 5 764 statków o nośności 90,1 mln dwt (4,6 proc. światowej).Polski nie ma na tej liście top 35. Według danych GUS w końcu 2018 r. nasza morska flota transportowa liczyła 97 statków o nośności 2,6 mln dwt, z czego pod polską banderą pływało 19 statków o nośności 23,7 tys. dwt, czyli małych.Rejestracja pod obcą banderą (z powodów podatkowych) jest światowym zjawiskiem. Według UNCTAD na początku 2019 r. pływało pod cudzą banderą ponad 70 procent floty (w ujęciu tonażowym). W Europie pod własną banderą największą flotę mają Włochy (61 proc.; dla porównania w Niemczech – 8,7 proc.).W okresie styczeń 2018-19 najwięcej wzrosła nośność floty gazowców – o 7,25 proc. (łączna nośność – 69,1 mln dwt), co ma związek z „ekspansją w sektorze skroplonego gazu ziemnego”, stwierdza UNCTAD. Oczekuje ona, że tendencja ta będzie kontynuowana, także z powodu stosowania przez transport morski czystszego paliwa (od 1 stycznia 2020 r. wchodzą nowe przepisy o stosowaniu ropy z niską zawartością siarki, co już wcześniej skłaniało wielu armatorów do zakupu statków z napędem gazowym lub dualnym).W okresie styczeń 2018 – styczeń 2019 silnie wzrosła też światowa flota kontenerowa (o 4,9 proc. – do 265,7 mln dwt). To w tym segmencie występuje od lat największa nadwyżka mocy przewozowych nad popytem.W 2018 r. znacznie wolniej niż rok wcześniej wzrosła flota cystern dla potrzeb przewozu chemikaliów (o 4,4 proc. – do 46,3 mln dwt) i masowców (o 2,9 proc. – 842,4 mln dwt), a podaż nowych tankowców do przewozu ropy naftowej tylko o 1 proc. (567,5 mln dwt), ponieważ tam także występuje nadmierna zdolności transportowych.Najmłodsza jest światowa flota kontenerowców (średnio 9,4 lat) i masowców (9,7 lat), a najstarsza drobnicowców (26,4 lat) i tankowców (18,9 lat).W 2018 r. wyprodukowano na świecie statków o pojemności brutto 58,05 mln GT (gross tonnage; dane dotyczą jednostek pow. 100 GT).Trzy kraje azjatyckie utrzymały przywództwo w światowym przemyśle stoczniowym. Na Chiny przypadło 40 proc. tak liczonej globalnej produkcji (23,26 mln GT), a na Koreę Płd. i Japonię – po 25 proc. (odpowiednio: 14,6 i 14,4 mln GT).Te trzy kraje dominują jeszcze silniej w produkcji statków głównych typów. Na stocznie chińskie w 2018 r. przypadło 60 proc. światowej produkcji masowców, 49 proc. kontenerowców, 47 proc. drobnicowców i 45 proc. jednostek dla sektora offshore. Stocznie koreańskie opanowały produkcję gazowców (64 proc. światowej produkcji) i tankowców (42 proc.), a japońskie – chemikaliowców (45 proc.).Dla porównania w 2018 r. armatorom przekazano wycieczkowce i promy morskie o tonażu 1,88 mln GT (wzrost o 3,2 proc.), w których produkcji dominują stocznie europejskie (prawie 85 proc. tonażu).Światowy przemysł stoczniowy odczuwa jednak skutki wyżej opisanych tendencji, których wspólnym mianownikiem było zmniejszenie spadku zamówień na budowę statków. Dlatego sektor ten przechodzi przez procesy reform, restrukturyzacji oraz konsolidacji, także dzięki wsparciu rządów, stwierdza UNCTAD.Dodajmy, że powyższe statystyki UNCTAD nie uwzględniają struktury sprzedaży przemysłu okrętowego w ujęciu wartościowym. Pod tym względem, według danych Sea Europe, unijne stocznie mają ok. 40-proc. udział w tym globalnym przemyśle (liczonym także sprzedają wyposażenia statków).Patrz też: Alarm dla europejskiego przemysłu okrętowego W 2018 r. nieco zmalał udział Bangladeszu, Indii, Pakistanu i Turcji w segmencie rozbiórki starych statków. Powodem były zaostrzone normy IMO ich złomowania, z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego (tzw. stocznie w tamtych krajach działały często wprost na plażach). Nowe zlecenia złomowania przejęły głównie Chiny.W 2018 r. przewieziono 152 mln TEU towarów w kontenerach, o 2,6 proc. więcej w porównaniach rocznych (wliczając transport oceaniczny, feederowy - tzw. odwozowo/dowozowy do hubów oraz transport międzyregionalny). Było to wolniejsze tempo wzrostu niż w 2017 r. (6 proc.) i mniejsze niż średnio roczne tempo w ciągu ostatnich dwóch dekad (5,8 proc.).Warto dodać, że na linii Azja-Europa przewieziono 24,4 mln TEU towarów, tj. o 3,9 proc. więcej niż w 2017 r. (w tym Daleki Wschód – Europa – 17,4 mln TEU, wzrost o 5,5 proc.). Najwięcej towarów w kontenerach przewieziono na linii transpacyficznej (28,2 mln TEU).W 2018 roku postępowała koncentracja na rynku przewozów kontenerowych, stwierdza UNCTAD. Na 10 największych linii żeglugowych, które tworzyły trzy aliansy, przypadał 90 proc. udział w światowym transporcie drobnicy w kontenerach, w porównaniu z 68 proc. w 2014 r.Dochodzi do tego proces rozbudowy floty kontenerowców – mają one zdolność transportu 96 mln TEU (55 tys. w 2014 r.), przy czym gros tej zdolności przypada właśnie na największych armatorów.Są to niepokojące tendencje, bowiem mogą wpłynąć na konkurencję i wybory dla nadawców, stwierdza UNCTAD. Apeluje ona do organów ochrony konkurencji, organów regulacyjnych i władz portów o „staranne monitorowanie rynku i ocenę alternatywnych wariantów przy udzielaniu koncesji na zarządzanie terminalami, z uwzględnieniem wertykalnych i horyzontalnych powiązań”. Należy przypomnieć, że większość spośród największych armatorów należy do grup kapitałowych, w skład których wchodzą też właśnie operatorzy terminali.W 2018 r. terminale kontenerowe w portach morskich przeładowały ok. 793,26 mln TEU, tj. o 4,7 proc. więcej (35,3 mln TEU) , niż w 2017 r., ale ich dynamika osłabła (6,7 proc. w 2017 r.).Ok. 64 proc. przeładunków drobnicy w kontenerach (510,5 mln TEU) przypadło na porty azjatyckie, 16 proc. – na europejskie (125,88 mln TEU, o 5,5 proc. więcej niż w 2018 r.), 8 proc. – Ameryki Północnej, a 7 proc. – Ameryki Południowej i Środkowej.Wśród top 10 największych portów z terminalami kontenerowymi 8 znajduje się w Chinach, w tym numerem 1 był port Szanghaj (42 mln TEU), przed portem Singapur (36,6 mln TEU) i Ningbo-Zhoushan (26,5 mln TEU). W top 20 są trzy porty z Europy: Rotterdam (14,5 mln TEU, 11 miejsce), Antwerpia ( 11,1 mln TEU – 14 miejsce) i Hamburg (8,8 mln TEU, 19 miejsce).Przypomnijmy, że port Gdańsk zajmuje w podobnym zestawieniu 15. miejsce, ale w Europie.