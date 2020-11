Zysk Newagu wzrósł ponad trzykrotnie

Pierwsze trzy kwartały 2020 roku Newag może zaliczyć do bardzo udanych. Przychody wzrosły z 540,9 mln zł po dziewięciu miesiącach 2019 roku do 803,5 mln zł obecnie. Zysk wystrzelił do 112,9 mln zł wobec 35,5 mln zł rok wcześniej.

Newag osiągnął w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku ponad trzykrotnie większy zysk netto niż rok wcześniej.

Spółka deklaruje, że dotychczas nie odczuła negatywnych skutków turbulencji związanych pandemią, ale nie wyklucza takiego wpływu w przyszłości.

Newag deklaruje umocnienie pozycji na rynku włoskim.