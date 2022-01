1 minuta i 200 km zasięgu. Chińczycy wprowadzają wymianę baterii w samochodach

Chiński producent baterii CATL poinformował o wprowadzeniu nowej usługi – wymiany modułów bateryjnych w samochodach. W pełni automatyczna operacja ma trwać 1 minutę dla modułu pozwalającego na przejechanie 200 km.

Na razie do wykorzystania modułów Choco-SEB dostosowano jeden model – Betsune NAT. To minivan stworzony specjalnie z myślą o rynku elektrycznych aut współdzielonych. Chen Weifeng, dyrektor generalny CAES podczas prezentacji systemu Evogo powiedział jednak, że wkrótce pojawią się kolejne modele wykorzystujące te moduły.Czytaj także: Baterie z jednej Tesli mogą przez tydzień zasilać dom Mimo niewielu mogących skorzystać z wymiany aut CAES chce zacząć budowę tego systemu w 10 wybranych chińskich miastach. System został przedstawiony w trakcie 11-minutowej prezentacji, której częścią była animacja pokazująca działanie stacji.Pomysł nie jest nowy, wprowadzenie tego typu usług zapowiadało także Renault. Plusem jest dopracowanie systemu tak, aby wymiana modułów była bardzo szybka i w pełni automatyczna. Wprowadzenie go do powszechnego użytku wymagałoby jednak ścisłej współpracy z producentami aut już na etapie konstruowania samochodów. Zastosowanie tego systemu nie tylko w miastach, ale na parkingach wzdłuż głównych dróg mogłoby w znacznym stopniu zmniejszyć niedogodności związane z ładowaniem baterii w trasie.