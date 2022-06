10 lat, ponad 32 mln aut - ta platforma okazała się strzałem w dziesiątkę

Wprowadzenie 10 lat temu platformy MQB pozwoliło Volkswagenowi osiągnąć wiele synergii, zmniejszyć liczbę wersji silników i skrzyń biegów, a także masę platformy. Te doświadczenia posłużyły do budowy elektrycznej platformy MEB, z której będzie już korzystał nie tylko Volkswagen.

Platforma MQB posłużyła jako podstawa do zbudowania 32 mln aut wszystkich marek koncernu, z czego ponad 20 mln w samej marce Volkswagen.

Modułowa budowa platformy pozwoliła na ustandaryzowanie procesów produkcyjnych we wszystkich obszarach.

W przypadku MEB Volkswagen już podpisał umowy na dostawę tych platform z Fordem i indyjską Mahindrą.

Dziesięć lat temu Volkswagen rozpoczął produkcję samochodów opartych o wspólną platformę MQB. W tym czasie posłużyła ona jako podstawa do zbudowania 32 mln aut wszystkich marek koncernu, z czego ponad 20 mln w samej marce Volkswagen.

- Wprowadzenie MQB dziesięć lat temu było kluczowym krokiem. MQB służy nie tylko jako matryca technologiczna dla naszych modeli silników z silnikami spalinowymi, ale jest również podstawą naszej efektywności ekonomicznej i odporności. Modułowa budowa platformy pozwoliła na ustandaryzowanie procesów produkcyjnych we wszystkich obszarach, co wpłynęło m.in. na obniżenie kosztów budowy nowych modeli - mówi Ralf Brandstätter, dyrektor generalny spółki Volkswagen Samochody Osobowe.

Standaryzacja procesów produkcyjnych

Modułowa macierz montażowa umożliwiła standaryzację procesów produkcyjnych we wszystkich obszarach, co zaowocowało większą elastycznością i zmniejszonymi kosztami rozwoju – nie tylko dla marki Volkswagen, ale dla całej Grupy Volkswagen.

Czytaj także: Volkswagen inwestuje miliardy. Pierwsza gigafabryka ruszy w 2025 r.

Zastosowanie elastycznej platformy pozwoliło na ustandaryzowanie silników i skrzyń biegów, których liczba zmniejszyła się niemal o połowę. Na rynku niemieckim zakres mocy MQB modeli grupy zaczyna się obecnie od mocy 48 kW (66 KM), a kończy na 294 kW (400 KM).

W przypadku nagrzewnicy i klimatyzacji – dużej części przedniej części pojazdu – liczba różnych wersji spadła nawet ze 102 do 28.

Parametry, takie jak rozstaw kół, rozstaw osi, rozmiar kół lub pozycja siedzenia i kierownicy, można dostosować indywidualnie – w zależności od położenia i klasy pojazdu danego modelu.

Platforma od początku była dostosowana do montażu silników benzynowych (TSI), wysokoprężnych (TDI) i na gaz ziemny (CNG), także współpracujące z silnikami elektrycznymi w układach hybrydowych. Golf VII był nawet dostępny jako całkowicie elektryczny e-Golf, produkowany od 2013 do 2020 roku.

Platforma elektryczna - kolejny krok do standaryzacji

Sukces MQB skłonił markę do tworzenia kolejnych platform – MEB, przeznaczonej dla samochodów elektrycznych, na której już budowane są pojazdy serii ID., oraz SSP (skalowalna platforma systemowa), która ma już służyć do produkcji aut dostosowanych do w pełni automatycznego prowadzenia i współpracy z ekosystemem samochodów połączonych (connected drive).

Czytaj także: Volkswagen uruchomił produkcję modelu ID.4 w fabryce w Emden

Zastosowanie platformy MQB dało także Volkswagenowi wiele korzyści wynikających z efektu skali. W przypadku platformy MEB efekt skali może być jeszcze większy, bo nie tylko różne marki Volkswagena będą z nich korzystać. Volkswagen już podpisał umowy z Fordem i indyjską Mahindrą, które w swoich samochodach elektrycznych będą wykorzystywały te platformy.

Doświadczenia nabyte w przypadku tworzenia kolejnych wariantów MQB pomogły opracować plaftormę MEB, dla napędów elektrycznych. Podstawowy układ technologii MEB opiera się na zasadzie umieszczania elementów napędu elektrycznego na minimalnej przestrzeni. Akumulator wysokonapięciowy znajduje się między osiami. Kabinę można dostosować do potrzeb małych miejskich samochodów i pojemnych pojazdów, takich jak van ID. Buzz.

- Dzięki MEB sprawiliśmy, że mobilność elektryczna nadaje się do produkcji masowej na całym świecie i do 2025 roku zaoferujemy model w każdym segmencie pojazdów. Dzięki SSP zostanie wprowadzona nowa generacja całkowicie elektrycznej, w pełni cyfrowej i wysoce skalowalnej platformy mechatronicznej – dodaje Ralf Brandstätter.