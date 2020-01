10 przepisów, które zmienią polską motoryzację

Firma PwC wskazała 10 kluczowych zagadnień regulacyjnych, które według niej mają wpłynąć w tym roku na polski przemysł automotive. Większość z nich to zmiany w systemie podatkowym.

Innym ułatwieniem związanym z międzynarodowym handlem ma być czasowe zawieszenie ceł autonomicznych dla wykorzystywanych do produkcji towarów (nie produktów finalnych), które są niedostępne lub trudnodostępne na terenie UE. Ma to pozwolić na obniżenie „należności przywozowych z uwagi na brak konieczności zapłaty cła oraz obniżenie podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu towarów”.Wprowadzonym w listopadzie ubiegłego roku obciążeniem, które wpłynie na produkcją automotive w tym roku jest opodatkowanie preparatów smarnych o kodzie CN 3403 akcyzą w wysokości 1180 zł/1000 l. Oznacza to konieczność produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym, a w wypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego występowania o zawieszenie poboru akcyzy.Czytaj także: Czy wirtualne salony samochodowe zastąpią rzeczywiste? Z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy, których celem jest ograniczenie zatorów płatniczych. Rząd chce to osiągnąć m.in. poprzez skuteczniejsze niż dotychczas karanie przedsiębiorstw zwlekających z terminową regulacją należności, bezwzględne skrócenie maksymalnych terminów płatności w odniesieniu do niektórych transakcji oraz zwiększenie stawki odsetek za opóźnienia w płatnościach.Zestawienie PwC obejmuje również przepisy o tzw. limicie kosztów usług niematerialnych w przypadku podmiotów powiązanych, których celem jest „ograniczenie działań skutkujących nieuzasadnionym transferem zysków między spółkami z jednej grupy”.W przypadku regulacji związanych z ochroną środowiska PwC zwraca jeszcze uwagę na Internetową Bazę danych o odpadach (BDO), która zastępuje dotychczasowe sprawozdania papierowe. Powstanie bazy ma m.in. zwiększyć kontrolę. „Brak wpisu do BDO w praktyce co do zasady nie wiązał się z negatywnymi konsekwencjami. Teraz ma się to zmienić - firmom nie zarejestrowanym w BDO, a wytwarzającym odpady grożą kontrole i wysokie kary finansowe” – wyjaśnia PwC. Pełne wejście w życie nowych regulacji związanych z elektroniczną wersją BDO może zostać opóźnione o 6 miesięcy – do 30 czerwca 2020 r.