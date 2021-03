20 mld euro i 4 mln nowych miejsc pracy. Nasz region ma szansę zamieszać?

Zdaniem Izabeli Kloc, europosłanki Prawa i Sprawiedliwości Śląsk może skorzystać na unijnym sojuszu na rzecz baterii. Inwestycje sięgające łącznie 20 mld euro mają stworzyć 4 mln nowych miejsc pracy. Komisja Europejska przewiduje także wsparcie przekwalifikowania pracowników.

JSW też ma miejsce w elektromobilności

Rynek aut EV szybko rośnie

Izabela Kloc wiąże to przyszłe zapotrzebowanie z badaniami, jakie Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi nad koksem igłowym, wykorzystywanym, m.in. w bateriach do samochodów elektrycznych. Tona tego surowca kosztuje nawet 4 tys. euro. „To ekstraliga światowych, nowoczesnych technologii. Linia produkcyjna koksu igłowego doskonale wpisałaby się w modernizacyjny charakter rządowego Programu dla Śląska oraz plany Unii Europejskiej związane z sojuszem na rzecz baterii” – napisała Izabela Kloc.Czytaj także: Volkswagen nie myśli już tylko o transformacji elektrycznej, wchodzi w digitalizację Europosłanka przypomina także, że Polska nie jest nowicjuszem na rynku baterii – zajmujemy obecnie dziewiąte miejsce pod względem światowego eksportu ogniw i baterii galwanicznych a siódme w eksporcie akumulatorów.Według raportu Polskiego Funduszu Rozwoju („Kompedium Elektromobilności” – grudzień 2020) Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o firmy zajmujące się produkcją baterii i akumulatorów – działa ich tu 61. „Sojuszowi na rzecz baterii sprzyja portugalska prezydencja w Unii Europejskiej. Rząd w Lizbonie chce, aby głosowanie w tej sprawie odbyło się w Parlamencie Europejskim najdalej na początku przyszłego roku. W tej sprawie Portugalia ma w Polsce sojusznika” – deklaruje Izabela Kloc.Rynek samochodów elektrycznych wciąż się w Unii Europejskiej rozwija. W czasie pandemii był to jedyny segment samochodowego rynku, który zwiększył sprzedaż. Podczas gdy w roku 2019 samochody elektryczne stanowiły 3 proc. unijnego rynku nowych aut, to w ubiegłym roku odsetek ten wyniósł 10,5 proc., a w ostatnim kwartale roku nawet 16 proc. Koncerny samochodowe zapowiadają dalsze rozwijanie tego segmentu i znaczne zwiększenie portfolio samochodów z takim napędem. Niedawno Volkswagen zapowiedział, że w roku 2030 samochody elektryczne będą stanowiły 70 proc. sprzedaży aut marek tego koncernu w Europie.Wzrost produkcji elektrycznych aut zwiększy także zapotrzebowanie na baterie. W roku 2025 rynek baterii ma być wart 250 mld euro. W przemówieniu po niedawnym spotkaniu Europejskiego Aliansu bateryjnego stwierdził, że wkrótce Komisja Europejka podpisze z prywatnymi przedsiębiorstwami porozumienie o współpracy dotyczące badań i innowacji w sektorze bateryjnym o łącznej wartości 900 mln euro.