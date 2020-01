3 mln publicznych punktów ładowania elektryków w 2030 r. Polska poza czołówką

Jednym z celów do osiągnięcia, by Unia Europejska stała się do 2050 r. neutralna klimatycznie, jest dalsze upowszechnianie pojazdów z napędem elektrycznym. To z kolei wymaga budowy do 2030 r. ok. 3 mln publicznych punktów ładowania, czyli ponad 15 razy więcej, niż funkcjonowało w końcu 2019 r. (blisko 185 tys.).