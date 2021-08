400 wniosków na zakup elektryka z dopłatą

Ponad 400 wniosków o dopłaty do zakupu elektryków na łączną kwotę ponad 8,4 mln zł zostało złożonych w ramach programu "Mój Elektryk" - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW podał, że 82 wnioski złożyli posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Jak podał Fundusz, po miesiącu od uruchomiania programu "Mój elektryk" dla osób fizycznych, w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) było 413 wniosków na łączną kwotę 8 mln 420 tys. 250 zł, w tym posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) złożyli 82 wnioski na kwotę 2 mln 214 tys. zł. "Trwa proces oceny złożonych wniosków" - wskazano.

NFOŚiGW przypomniał, że osoby fizyczne mogą wnioskować o dopłaty do zakupu aut z napędem elektrycznym lub wodorowym. Dotacja dla nabywców indywidualnych wynosi 18 tys. 750 zł, a limit ceny to 225 tys. zł. Na większą dotację mogą liczyć osoby z Kartą Dużej Rodziny. Dla nich przewidziano 27 tys. zł dopłaty, bez limitu ceny elektrycznego samochodu.

Do 27 sierpnia br. wnioski do Funduszu mogą składać banki, które w ramach programu "Mój elektryk" będą udzielały dotacji do leasingu, głównie dla firm.

Jak wskazała Agnieszka Szmit z NFOŚiGW, oczekiwane są zgłoszenia banków, które zadeklarują gotowość operacyjnego uruchomienia systemu dystrybucji dopłat do leasingu najpóźniej w ciągu 90 dni od podpisania umowy z Narodowym Funduszem.

"Banki będą zobowiązane do podjęcia współpracy z każdą firmą leasingową, która zgłosi takie zainteresowanie na każdym etapie wdrażania programu +Mój elektryk+" - zaznaczyła.

Przypomniała, że wnioskować będzie można o dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii: M1, N1 lub L1e-L7e. Kwoty i intensywności wsparcia zostały określone w programie i są uzależnione od rodzaju pojazdu oraz deklarowanego przebiegu.

Budżet programu w 2021 r. sięga 500 mln zł, z czego 100 mln zł trafi na dopłaty dla osób fizycznych. Realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków.