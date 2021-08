4Mobility z grupy PGE podkręca tempo na rynku wynajmu aut

4Mobility, operator floty pojazdów udostępnianych za opłatą użytkownikom, którego większościowym udziałowcem jest PGE Nowa Energia, po raz kolejny wykazuje wzrost przychodów z usług carsharingowych. Wynajem aut przyniósł firmie w drugim kwartale 2021 roku prawie 1 mln 988,3 tys. zł. Oznacza to wzrost o 25,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 96,1 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2021 roku.

4Mobility, polski operator floty pojazdów, osiągnął w drugim kwartale 2021 roku rekordowe przychody operacyjne w wysokości 7 mln 169,8 tys. zł.

W drugim kwartale spółka pozyskała ponad 5,8 tys. nowych klientów i osiągnęła poziom przeszło 80 tys. zarejestrowanych użytkowników pod koniec czerwca 2021 roku.

Strata netto w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 791,3 tys. zł, czyli o 21,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Moda na carsharing

Wspólna flota