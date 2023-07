60 aut na godzinę. Fabryka Izery może wyglądać tak, jak ta w Chinach

Fabryka Izery wciąż jeszcze istnieje tylko jako wizualizacja. Zobaczyliśmy jednak, jak mogłaby wyglądać produkcja polskiego elektryka. Chińska fabryka samochodów firmy Zeekr wykorzystuje tę samą platformę.

Fabryka Geely w Ningbo, wykorzystująca w produkcji platformę SEA, na której ma powstać także Izera, to nowoczesny zakład, w którym zastosowanie mają internet 5G, sztuczna inteligencja i analiza danych.

Niektóre wydziały są w 100 procentach zautomatyzowane, a własne panele fotowoltaiczne pozwalają latem na zaspokojenie całego zapotrzebowania zakładu na energię.

Fabryka może produkować do 1000 aut dziennie. Rocznie oznacza to moce produkcyjne na poziomie 300 000 sztuk. Tyle samo może powstawać w Polsce.

Historia koncernu Geely zaczyna się w 1986 roku od części do lodówek. Li Shufu, prezes i założyciel firmy, szybko zaczyna poszerzać swoje zainteresowania o inne sektory przemysłu, zakłada kolejne spółki. W końcu w 1997 roku trafia do motoryzacji.

Jak podkreśla, firma jest wówczas pierwszym prywatnym producentem samochodów w Chinach. Rok później z taśmy produkcyjnej zjeżdża pierwszy samochód Hoaquing. W 2002 roku Geely wskakuje już do pierwszej dziesiątki chińskich producentów, którzy sprzedają najwięcej aut.

Za punkt zwrotny trzeba uznać rok 2010 i przejęcie przez Geely szwedzkiej firmy Volvo. Oczywiście wejście w posiadanie tak znanej marki winduje firmę w świadomości motoryzacyjnego świata. Przede wszystkim jednak Geely wraz z marką zyskuje całe know-how Volvo. Szwedzka marka przez lata wyrobiła sobie pozycję konstruktora i producenta samochodów solidnych, bezpiecznych i dobrej jakości. Dziś Geely nie ukrywa, że wiele skorzystało na przejęciu wiedzy i umiejętności Volvo.

Dwie drogi rozwoju Geely - przez kupno know-how i budowę własnych technologii

W pełnym multimediów, efektownym holu fabryki w Ningbo ekspozycja poświęcona najważniejszym designerom firmy to same europejskie, głównie szwedzkie, nazwiska, a znajdujący się obok wykaz globalnych dostawców obejmuje kilkadziesiąt nazw szeroko znanych firm motoryzacyjnych i pracujących dla motoryzacji, takich jak Nexteer, ZF, Magna, Aptiv, Valeo, Bosch, Brembo, Autoliv, Saint Gobain czy Thyssenkrupp.

Można powiedzieć, że firma rozwijała się dwutorowo - z jednej strony do maksimum wykorzystała wiedzę Volvo do projektowania nowych aut swoich licznych marek. Część oferowanych w Chinach spalinowych modeli ma także silniki rodem z Volvo.

Z drugiej strony, wykorzystując znakomite warunki, jakie regulacjami i finansowym wsparciem chiński rząd stworzył do rozwoju elektromobilności, firma rozwinęła własne możliwości technologiczne w zakresie konstruowania aut z napędami elektrycznymi.

Tu transfer technologii pójdzie w przeciwną stronę - to Volvo otrzyma z Chin technologię platformy aut elektrycznych. A w zasadzie elektryczne Volvo XC30 będzie produkowane dla Europy w Chinach. Na europejskim rynku jest już Smart #1, a wejdzie wkrótce także Smart #3. Wszystkie trzy są oparte na tej samej elektrycznej platformie, na której ma być budowana Izera.

Zakład w Ningbo zaczął produkcję niewiele ponad pół roku temu

Fabryka w Ningbo to jeden z najnowszych zakładów koncernu. Budowę zakończono jesienią 2018 roku, ale pierwszy samochód wyjechał z niej dopiero w trzecim kwartale 2021 roku.

Kilka fabryk motoryzacyjnych największych światowych koncernów już widziałem. Może dlatego w fabryce Geely nie widzę nic niezwykłego - wszystko jest takie, jak się spodziewałem, nie odbiega od globalnej konkurencji. Może tylko pracowników stojących nieruchomo przy stanowiskach jest nieco więcej, a aut na niektórych liniach jakby mniej.

Oprowadzająca nas po halach pracowniczka wyjaśniła, że pierwsze dni miesiąca to zwykle przerwa na prace serwisowe i optymalizacje, więc w zasadzie dziś - a byliśmy w zakładzie 4 lipca - produkcja rusza po przerwie, zatem w tłoczni i spawalni już jest normalna, ale do wydziału montażu dopiero zaczynają docierać samochody. Jeden z uczestników naszej „wycieczki” twierdził jednak, że od któregoś z pracowników na linii usłyszał o przerwie spowodowanej awarią jednego z robotów.

Fabryka korzysta z technologii 5G i sztucznej inteligencji

Firma Geely nazwała zakład w Ningbo mianem inteligentnej fabryki ze względu na wykorzystane w niej najnowsze technologie. Cała zakładowa sieć internetowa oparta jest na lokalnie zbudowanej architekturze 5G. Fabryka wykorzystuje sztuczną inteligencję i analizuje ogromne ilości danych, by móc na bieżąco kontrolować i optymalizować produkcję.

Spawalnia firmy jest całkowicie zautomatyzowana. Pracują w niej 703 roboty. Do pracy nie potrzebują światła, więc w tym wydziale jest ciemno, stąd przydomek Ciemnej Fabryki. Nie oznacza to jednak całkowitej ciemności - w przypadku nakładania kleju proces jest sterowany i nadzorowany wizualnie, w oparciu o obraz z kamery. Wykorzystywane są pomiary online i samokontrola ultradźwiękowa, a także inteligentna samoadaptacja sterowania spawaniem w celu ciągłego doskonalenia procesu spawania.

W nowszej niż zamówiona dla Izery wersji platformy SEA wykorzystywana jest technologia wysokociśnieniowych odlewów z aluminium. Według Geely jest to drugi - po Tesli - przykład wykorzystywania w motoryzacji tej technologii.

W lakierni zastosowano suche filtry kartonowe i układ usuwania z powietrza cząsteczek lakieru, by wyeliminować zużycie wody i zmniejszyć o 60 proc. ilość energii zużywanej przez system klimatyzacji.

Nie wszystkie wydziały są mocno zautomatyzowane, ale taki jest globalny standard

Mniej zautomatyzowane są prace w wydziale montażu, ale to cecha wszystkich światowych fabryk. Wiele operacji wykorzystywanych na etapie montażu jest trudnych do zautomatyzowania. Roboty lub coboty (roboty bezpośrednio współpracujące z ludźmi) są wykorzystywane jako wsparcie w tych czynnościach, które wymagają dużej siły lub muszą być przeprowadzane w szczególnie niewygodnych pozycjach.

Poniżej - montaż zestawu baterii do platformy:

W dużej mierze zautomatyzowany jest transport części i podzespołów przy liniach produkcyjnych, realizowany w części przy wykorzystaniu autonomicznych wózków AGV. W fabryce Geely nie ciągną one jednak zasobników na wózkach, ale wjeżdżają pod nie i unoszą je na sobie. Pozwala to na wykonywanie skrętów w miejscu - wózek obraca się wokół własnej osi. Pozycja samego zestawu transportowanych części się przy tym nie zmienia.

Geely zadbało także o to, żeby fabryka była jak najbardziej „zielona”. Wszystkie dachy są pokryte panelami fotowoltaicznymi. To w sumie powierzchnia 400 000 mkw. Rocznie pozwala to na wygenerowanie 66 mln kWh energii elektrycznej.

Ashley Sutcliffe, szef komunikacji Geely, deklaruje, że latem fabryka w 100 procentach pokrywa swoje potrzeby dzięki własnej generacji. Efekt redukcji emisji odpowiada według Geely posadzeniu 3274 hektarów lasu.

Fabryka przygotowuje się do produkcji kolejnych modeli

Zakład w Ningbo na razie produkuje tylko jeden model - Zeekr 001, pierwszy samochód tej marki. W planach jest jednak wprowadzanie do produkcji innych modeli opartych na tej samej platformie, a z czasem także wykorzystanie innych platform. Dlatego linie produkcyjne zostały dostosowane do szybkiej zmiany modeli. Ma na to wystarczyć jedna minuta. Zmiana formy w tłoczni ma zajmować 180 sekund.

Fabryka może produkować do 1000 aut dziennie, czyli 50-60 na godzinę. Jej roczna zdolność produkcyjna to 300 000 samochodów.

Taka sama fabryka mogłaby powstać w Polsce. Oczywiście Izera mówi o 100 000 aut, ale podczas wizyty w zakładzie zauważyłem, że Geely nie ukrywa, iż wchodząc ze swoimi samochodami do Europy, będzie zainteresowane budowaniem mocy produkcyjnych na naszym kontynencie.

Byłaby to opcja najlepsza dla obu stron. Wydaje się, że Chińczycy też tak myślą. Czy jednak uda nam się doprowadzić sprawę do końca, czy też damy się ubiec europejskiej konkurencji? Czas pokaże.