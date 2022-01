870 mln zł na rozwój infrastruktury dla aut elektrycznych

Elektromobilność to jeden z głównych czynników kształtujących współczesny system transportowy. W 2021 roku w Polsce branża ta pokazała, że w następnych latach stanie się przodującym sektorem motoryzacyjnym. Polska zbliża się do 4-proc. poziomu rejestracji i można uznać, że jest to mało. Gdy jednak porównamy ten wynik z latami ubiegłymi, okazuje się, że jest to imponujący wzrost – ocenia Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).