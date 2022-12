Aby nie stracić prawa jazdy za nadmierną prędkość, warto zadbać o dowody

Koniec z automatycznym zabieraniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym. Policja może się mylić, dlatego sprawy muszą być dobrze wyjaśniane. Warto więc zadbać o dowody, które podważą wyniki z policyjnego radaru.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego likwiduje podstawę prawną do wydania decyzji o pozbawieniu czasowym uprawnień, ale nie od razu. Jak wyjaśnia biuro prasowe Trybunału Konstytucyjnego, a potwierdza konstytucjonalista dr Kamil Stępniak, przepis utraci moc, gdy wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Powinno to nastąpić niezwłocznie, ale w praktyce bywa różnie. Co do zasady powinno to trwać od pięciu do siedmiu dni.

Gdy wyrok pojawi się w Dzienniku Ustaw, to kierowcy zyskają bardzo ważne narzędzie obrony w sytuacji, gdy policja zawnioskuje do starosty o pozbawienie ich prawa jazdy. Bo jak zauważa dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista, policja nadal będzie mogła zatrzymać prawo jazdy. To jednak nie oznacza, że kierowca straci uprawnienia. Wyjaśniamy krok po kroku, co robić, by starosta nie mógł ich zabrać, a to one dają podstawę do legalnej jazdy.

Trybunał uznał, że sprzeczny z konstytucją jest też przepis, który pozwala starości na podstawie danych policji zabrać uprawnienia na pół roku osobie, kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy.

Dotychczas zabranie prawa jazdy wyglądało tak. Policja rejestrowała na radarze auto, które przekroczyło dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym powyżej 50 km/ i zatrzymywała je. Policjant odbierał dokument prawa jazdy i wydawał pokwitowanie. Na jego podstawie kierowca mógł jeszcze prowadzić przed 24 godziny. Następnie policja przekazywała do starosty notatkę i ewentualnie prawo jazdy, choć kierowca nie ma teraz obowiązku go nosić. Posiadanie uprawnień policja może sprawdzić we własnej bazie, w CEPiK, prawo jazdy można okazać na telefonie.

Starosta na podstawie powiadomienia z policji wydawał decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, licząc od daty zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Po wyroku starosta nie będzie mógł automatycznie zabrać uprawnień.

(...)

