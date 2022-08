AC zwiększa przychody i zyski z samochodowych instalacji gazowych

ACAutogaz (AC) podał wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku. Firma z segmentu instalacji gazowych wykazała wzrost, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przychodów - o 15 proc., zysku EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) o 8 proc., zysku z działalności operacyjnej o 7 proc. oraz zysku netto o 12 proc.

Zysk netto AC w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł do 15,7 mln zł, z 14,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku - wynika z raportu okresowego spółki.

Zysk z działalności operacyjnej po pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku ukształtował się na poziomie 18,5 mln zł, w porównaniu do 17,2 mln zł przed rokiem, a EBITDA wyniosła ok. 24,8 mln zł, w stosunku do 22,9 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku zwiększyły się do 124,9 mln zł, z 108,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk na jedną akcję zwykłą spółki w pierwszym półroczu 2022 roku zmalał do 2,56 zł, z 2,68 zł w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wybrane dane finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku:

AC jest producentem oraz dystrybutorem podzespołów i zestawów samochodowych instalacji gazowych LPG/CNG, elektroniki samochodowej i części samochodowych. W listopadzie 2020 roku firma rozpoczęła działalność w branży fotowoltaicznej. Pod marką Solar Stag spółka oferuje klientom indywidualnym, biznesowym i rolnikom kompletne instalacje fotowoltaiczne.