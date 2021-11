Afera, której nie ma? Daimler rozbraja Dieselgate 2.0

Można się było spodziewać, że Daimler będzie się starał bagatelizować aferę, którą swoim raportem starała się rozpętać w piątek organizacja Deutsche Umwelthilfe. DUH przedstawiła w nim 8 urządzeń, które zmniejszały skuteczność działania systemu redukcji ilości tlenków azotu w spalinach podczas eksploatacji samochodu. Koncern ma jednak wsparcie Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego KBA, który stwierdził, że wie o istnieniu tych urządzeń od lat i … nie uważa ich za niedopuszczalne.

Czytaj także: Producenci aut o cięciu emisji: niech Unia weźmie się do roboty Według DUH zmiana oprogramowania wspomnianych urządzeń na takie, które utrzymywało już ilość tlenków azotu w spalinach na znacznie niższym poziomie to chęć ucieczki Mercedesa przed odpowiedzialnością za świadome pogorszenie działania urządzeń mających zwiększać ochronę środowiska. To właśnie było istotą afery dieslowej. Zdaniem Daimler AG uaktualnienia oprogramowania nie były chęcią ukrycia nielegalnego wcześniej działania urządzeń, lecz dostosowaniu ich działania do aktualnego „stanu wiedzy koncernu”, a „gruntowna modyfikacja oprogramowania sterującego pracą silnika została zatwierdzona przez KBA”.Odnosząc się do uruchomionej przez kancelarię Milberg akcji zbierania chętnych do wystosowania pozwu zbiorowego Daimler oświadczył, że według orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) „rzekomo niedopuszczalne mechanizmy obniżające sprawność w samej jednostce sterującej pracą silnika nie stanowią podstawy do roszczeń odszkodowawczych”.